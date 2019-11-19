Футбол
Другой город (Самара)Правительство сократит финансирование «Крыльев Советов»
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал, что самарское правительство хочет сократить бюджетное финансирование клуба. На сезон 2020-21 бюджет "Крыльев" останется без изменений - около 1,6 млрд рублей.
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Общество
Глава Петропавловска-Камчатского Иваненко подал в отставку
«Главой Петропавловск-Камчатского городского округа Виталием Иваненко принято решение уйти в отставку по собственному желанию с 27 ноября 2019 года», - уточняется в публикации.
Происшествия
Музыканты Мариинки отравились в Москве заказанной едой
Причиной отравления музыкантов Мариинского театра на гастролях в Москве стал золотистый стафилококк в заказанной еде.
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 19 ноября.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Происшествия
Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию
Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Происшествия
В центре Москвы избили офицера ФСБ
В центре Москвы неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России, мужчина госпитализирован.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский сообщил об уходе со сцены
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в программе телеканала НТВ «Ты не поверишь!».
Фигурное катание
Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой исполнилось 20 лет
Сегодня российской фигуристке Евгении Медведевой исполнилось 20 лет.
Происшествия
Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе
Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе.
Происшествия
В МГИМО прокомментировали сообщение об избиении первокурсника
Во вторник в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что в МГИМО старшекурсники якобы избили первокурсника, который получил многочисленные травмы головы, закрытую черепно-мозговую и ушибы лица.
Футбол
Английский вратарь сбил прожектор, промахнувшись с пенальти
На 61-й минуте игры «Нанитон Боро» — «Стрэтфорд Таун» при счете 0:0 хозяева поля получили право на пенальти.
Общество
«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа
«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Кино
Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон
Amazon продлил еще не вышедший сериал "Властелин колец" на второй сезон, сообщает Variety.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Forbes назвал лучших работодателей в России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России. Всего в него вошли 50 компаний.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины
Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии задержало подозреваемого в убийстве 29-летней Галины Миненко, сообщается на сайте ведомства.
Общество
«Яндекс» изменит структуру управления компанией
В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Политика
Россия и Украина достигли согласия по рыболовству в Азовском море
Россия и Украина достигли согласия относительно подписания протокола о квотах на вылов рыбы в Азовском море.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler
Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
Общество
Обыски прошли в правительстве Хабаровского края
Источник в полиции региона, не назвав причины обыска, ранее заявил РИА Новости, что следственные действия прошли по всей группе фирм «Торэкс».
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов: точку в карьере не ставлю
На вопрос, не собирается ли он объявить о завершении тренерской карьеры, специалист ответил отрицательно.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Футбол
Анчелотти может возглавить «Тоттенхэм» в случае отставки Почеттино
Анчелотти может возглавить «шпор» в случае отставки Маурисио Почеттино, сообщает Daily Mail.
Общество
Группу детей из Ирака доставили в Москву
С декабря 2018 года из Ирака вывезено 122 ребенка, в том числе 32 ребенка, доставленных в Москву самолетом Ил-76 МЧС России 18 ноября.
Здоровье
Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года
Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.