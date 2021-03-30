В 2021 году будет устранен разрыв в зарплатах чиновников в органах власти одного уровня. Этим займется российское правительство как частью административной реформы. Как заявил "Известиям" глава аппарата кабмина РФ Дмитрий Григоренко, сейчас такой разрыв во многом является критическим.

С чего всё началось «Численность госаппарата уменьшилась почти на 10%» В результате реформы госаппарата, анонсированной премьер-министром Михаилом Мишустиным в конце 2020 года, численность госслужащих в России сократилась почти на 10%. Об этом в интервью «Известиям» заявил зампредседателя кабмина — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Известия 17:01