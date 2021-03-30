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Pravda.Ru

Правительство сократит разрыв в зарплатах госведомств

В 2021 году будет устранен разрыв в зарплатах чиновников в органах власти одного уровня. Этим займется российское правительство как частью административной реформы. Как заявил "Известиям" глава аппарата кабмина РФ Дмитрий Григоренко, сейчас такой разрыв во многом является критическим.В источнике
Pravda.Ru
ПРАЙМ
Телеканал 360°
News.ru
URA.Ru
С чего всё началось

«Численность госаппарата уменьшилась почти на 10%»

В результате реформы госаппарата, анонсированной премьер-министром Михаилом Мишустиным в конце 2020 года, численность госслужащих в России сократилась почти на 10%. Об этом в интервью «Известиям» заявил зампредседателя кабмина — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Известия17:01

Подробнее о событии

Система выплаты зарплат госслужащим изменится в России

Телеканал 360°20:39

Зарплаты чиновникам будут считать по-другому

News.ru19:46

Система выплат зарплат госслужащим изменится

ПРАЙМ19:38

Власти РФ изменят систему выплаты зарплат госслужащим

URA.Ru17:32

Правительство сократит разрыв в зарплатах госведомств

Pravda.Ru17:23

В кабмине рассказали, что сбалансируют уровень зарплат в органах власти в 2021 году

ТАСС17:02
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Вести.Ruвчера в 07:17

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FBM.ru29 марта в 05:00

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SM Newsвчера в 05:08