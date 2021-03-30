Правительство сократит разрыв в зарплатах госведомств
В 2021 году будет устранен разрыв в зарплатах чиновников в органах власти одного уровня. Этим займется российское правительство как частью административной реформы. Как заявил "Известиям" глава аппарата кабмина РФ Дмитрий Григоренко, сейчас такой разрыв во многом является критическим.В источнике
С чего всё началось
«Численность госаппарата уменьшилась почти на 10%»
В результате реформы госаппарата, анонсированной премьер-министром Михаилом Мишустиным в конце 2020 года, численность госслужащих в России сократилась почти на 10%. Об этом в интервью «Известиям» заявил зампредседателя кабмина — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Известия17:01