Все больше регионов по всей стране возвращается к привычной жизни, люди начинают задумываться, как провести оставшиеся летние месяцы. С 1 июля уже более 70 регионов смогут принимать туристов.

Interfax-Russia.ru - Более 70 регионов России с 1 июля смогут принимать туристов, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Мишустин: с 1 июля более 70 регионов РФ смогут принимать туристов

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