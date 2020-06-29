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Интерфакс - РоссияМишустин: с 1 июля более 70 регионов РФ смогут принимать туристов
Interfax-Russia.ru - Более 70 регионов России с 1 июля смогут принимать туристов, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
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Все больше регионов по всей стране возвращается к привычной жизни, люди начинают задумываться, как провести оставшиеся летние месяцы. С 1 июля уже более 70 регионов смогут принимать туристов.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельИнтерфакс 05:16
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