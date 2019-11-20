Экономика

ФедералПрессФедералПрессПравительство создаст новый орган управления реформами

В документе сказано, что проведением будет заниматься правительственная комиссия по экономическому развитию. Помимо этого планируется создать новый орган управления для оперативной работы над реформами.
Читать в источнике
Комментировать119
с чего всё началось

В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Новым органом управления, по предложению Орешкина, должна стать подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

В России могут создать новый орган управления структурными реформами

RT на русском01:55

Орешкин предложил создать в правительстве новый орган по структурным реформам

Интерфакс01:38

Министр Орешкин создаст новое ведомство и сам его возглавит

URA.Ruвчера в 23:56

Орешкин предложил план «критически необходимых» структурных реформ

Ведомости00:25

Минэкономики предложило план структурных реформ

Коммерсантъ00:17

В России придумали новый орган для разгона экономики

Lenta.ru00:40

В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

РБКвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 16:06, Вашингтон
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью.
РИА Новости 14:01
Политика

У самолета Зеленского отказал двигатель

Известия 15:30
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
Политика

Захарова ответила Эстонии на слова об «аннексированных территориях»

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вопрос с территориями, которые спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас назвал аннексированными, закрыт.
Lenta.ru 12:38
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Происшествия

МВД опубликовало видео драки руферов с охранниками башни «Москва-Сити»

Известия 15:50
Политика

Украина обвинила Россию в краже унитазов с задержанных кораблей

BFM.ru 10:12
Общество

Госпитализирован российский участник детского «Евровидения»

Газета.Ru 14:27
Футбол

РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу

Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Вести.Ru 13:45
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 15:07
Политика

Комитет сената США поддержал назначение Салливана послом в России

Комитет сената США по иностранным делам одобрил кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на должность американского посла в России.
RT на русском 15:52
Общество

Итальянский журнал сообщил о том, что Криштиану Роналду женился

Как стало известно tgcom24.mediaset.it, Джорджина согласилась выйти за Роналду на тайной церемонии, которая состоялась несколько недель назад в Марокко.
Российская газета 14:19
Общество

Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день

В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
Маленькая Сызрань 12:38
Кино

Фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом получит продолжение

Gazeta.SPb 15:39
Происшествия

Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя

Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
РБК 11:20
Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru 09:32
Шоу-бизнес

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
OAnews 03:53
Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс 14:16
Общество

Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Известия 01:30
Происшествия

На Кубани возбудили дело после обнаружения девочки в выгребной яме

В кратчайшие сроки ребенка нашел сотрудник полиции — девочка была обнаружена в выгребной яме на территории местного дома культуры.
Вести.Ru 04:18
Хоккей

«Спартак» в Мытищах победил по буллитам «Локомотив» в матче КХЛ

ТАСС Спорт 14:08
Футбол

Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020.
NewInform вчера в 19:49
Общество

«Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции

Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.
Известия 11:30
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмущена намерениями Софии Ротару вернуться в РФ

RuNews24.ru 05:52
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

Газета.Ru вчера в 02:23
Общество

МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
РБК 08:02
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Lenta.ru 09:11
Теннис

Сборная Испании обошла Россию и вышла в плей-офф Кубка Дэвиса

Сегодня, 20 ноября испанец Рафаэль Надаль принес очередную победу в копилку национальной команды, которая ведет борьбу на Кубке Дэвиса.
ProstoProSport 15:52
Музыка

Стали известны номинанты на «Грэмми»

Телеканал 360° 12:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное