Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год прогнозируются в объеме 2 трлн 779,2 млрд рублей в 2022 году, 2 трлн 925,7 млрд рублей в 2023 году и 3 трлн 086,3 млрд рублей в 2024 году.