Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год прогнозируются в объеме 2 трлн 779,2 млрд рублей в 2022 году, 2 трлн 925,7 млрд рублей в 2023 году и 3 трлн 086,3 млрд рублей в 2024 году.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) считает, что Россия не предоставила достаточных доказательств о непричастности к смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании и должна выплатить более €100 тыс. компенсации его супруге Марии Картер.
Журналисты делают выводы, что в действительности у России не так много эффективных средств для прикрытия своих танков, и именно поэтому российские военные стали придумывать «партизанские» методы противовоздушной обороны.