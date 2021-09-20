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Правительство спрогнозировало профицит бюджета РФ в 1,41 трлн руб. в 2022 году

Доходы бюджета России в 2022 году составят 25 трлн рублей, расходы - 23,61 трлн.
Finam.Ru
Правительство также рассмотрит основные характеристики бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Финмаркет
Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год прогнозируются в объеме 2 трлн 779,2 млрд рублей в 2022 году, 2 трлн 925,7 млрд рублей в 2023 году и 3 трлн 086,3 млрд рублей в 2024 году.
Финмаркет
Также будет рассмотрен проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годов.
Коммерсантъ

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