В обеих программах участвуют только произведенные в России машины стоимостью до 1 млн руб. Заложенных сейчас на 2020 г. 5 млрд руб. хватит, чтобы простимулировать продажи 50 000 машин, по расчетам Минпромторга.

с чего всё началось

По предварительным данным, правительство России намерено выделить дополнительно на госпрограммы «Первый/Семейный автомобиль» еще 5 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости». Таким образом, бюджет программ может вырасти вдвое — до 10 млрд рублей.

В РФ могут увеличить бюджет программ льготного автокредитования

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