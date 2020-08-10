Правительство упростило оформление выплат опекунами
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Власти облегчили процедуру оформления социальных выплат для граждан, чьи интересы представляют опекуны, сообщил на совещании премьер-министр Михаил Мишустин. Это касается несовершеннолетних и людей с инвалидностью.В источнике
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