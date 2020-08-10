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Коммерсантъ

Правительство упростило оформление выплат опекунами

Власти облегчили процедуру оформления социальных выплат для граждан, чьи интересы представляют опекуны, сообщил на совещании премьер-министр Михаил Мишустин. Это касается несовершеннолетних и людей с инвалидностью.В источнике
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Известия

Правительство упростило получение пособий опекунами

Известия04:42
News.ru

Банк данных опекунов появился в России

News.ru04:52
ТАСС

Кабмин упростил получение пособий опекунами

ТАСС04:51
РБК

Власти упростили получение социальной помощи опекунами

РБК06:32
Lenta.ru

В России упростили получение пособий на детей и инвалидов

Lenta.ru04:34
Народные новости

Мишустин заявил об упрощении получения пособий опекунами в РФ

Народные новости04:28
Вести.Ru

Упрощается оформление пособий опекунами детей-сирот и инвалидов

Вести.Ru04:54

Белорусов в соцсетях призвали к уличному протесту и всеобщей забастовке

Белорусов призывают скупить в строительных и спортивных магазинах защитную экипировку: любые защитные каски или шлемы; плотно прилегающие защитные очки; респираторы или противогазы; защитные щитки на голени и руки.
Взгляд.ру07:58

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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В втором полугодии тарифы за услуги ЖКХ в России вырастут на 4%

Стоящий во главе антимонопольной службы Виталий Королев подтвердил, что уже во второй половине 2020 гражданам придется платить за коммуналку больше в среднем на 4%. Обусловлен такой показатель размером инфляции, прогнозируемым на текущий год.
Актуальные Новости8 августа в 05:19
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Из России в Турцию отправились первые прямые рейсы

Значительный рост цен участники рынка объясняют еще и тем, что турецкие отели, которые получили так называемый сертификат безопасности от властей, сейчас заполняются, помимо россиян, гостями из стран СНГ и европейцами, которые, по большому счету, больше никуда вылететь пока не могут.
BFM.ru04:21
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