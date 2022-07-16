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Правительство упростило регистрацию импортных автомобилей, разрешив не ставить «ГЛОНАСС»

Правительство упростило
 порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы.
БИЗНЕС Online
Постановление об изменении порядка регистрации подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба российского кабмина.
Аргументы и Факты
Пресс-служба правительства отмечает, что российские производители систем вызова экстренных служб столкнулись с перебоями в поставках комплектующих из-за санкций.
Коммерсантъ
Упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года, сообщается в субботу на сайте кабмина.
ТАСС

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