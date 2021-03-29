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Правительство упростит самозанятым порядок получения льготных кредитов

Самозанятые граждане смогут в упрощенном порядке — через портал госуслуг — подать заявку на получение льготного кредита, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Его речь опубликована на сайте кабмина.В источнике
С чего всё началось
Самозанятые граждане смогут в упрощенном порядке — через портал госуслуг — подать заявку на получение льготного кредита, сообщил
 председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Подробнее о событии

Правительство упростит получение самозанятыми льготных кредитов

Коммерсантъвчера в 06:55

Правительство упростило порядок предоставления льготных займов для самозанятых

ТАССвчера в 06:20

Кабмин упростит порядок предоставления льготных займов самозанятым

Говорит Москвавчера в 05:26

Кабмин упростит порядок получения льготных кредитов для самозанятых

Российская газетавчера в 05:54

В России упростят порядок предоставления займа самозанятым

РИА Новостивчера в 05:42

В России упростят порядок выдачи льготных займов для самозанятых

Профильвчера в 05:36

В России упростят порядок предоставления льготных кредитов самозанятым

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