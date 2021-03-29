Анатолий Чубайс с частным визитом посетил Горный Алтай

Впечатлениями о поездке Анатолий Чубайс поделился в своем Фейсбуке, признавшись, что неоднократно раньше бывал в Горном Алтае, приезжая сюда на денек-другой, но всегда мечтал приехать «хотя бы на неделю и посмотреть повнимательней», что на этот раз и получилось.