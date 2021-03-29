Правительство упростит самозанятым порядок получения льготных кредитов
Самозанятые граждане смогут в упрощенном порядке — через портал госуслуг — подать заявку на получение льготного кредита, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Его речь опубликована на сайте кабмина.В источнике
С чего всё началось
Самозанятые граждане смогут в упрощенном порядке — через портал госуслуг — подать заявку на получение льготного кредита, сообщил
председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.