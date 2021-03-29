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SM News

Правительство упростит порядок получения льготных кредитов онлайн для самозанятых

Правительство РФ вскоре собирается упростить получение особых льготных кредитов для самозанятых. Процедуру можно будет осуществить онлайн прямо через портал Госуслуг. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал на проводившемся совещании с вице-премьерами.В источнике
С чего всё началось
Самозанятые граждане смогут в упрощенном порядке — через портал госуслуг — подать заявку на получение льготного кредита, сообщил
 председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

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