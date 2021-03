Apple не смогла запретить Swatch использовать фразу «One more thing»

В дальнейшем Swatch зарегистрировала слоган "Tick Different" (Тикай иначе), явно перекликающийся с известным слоганом Apple "Think Different" (Думай иначе). bloomberg.com Преемник Джобса Тим Кук возродил использование фразы "One more thing" в 2015 году, использовав её при презентации Apple Watch.