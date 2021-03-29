Правительство РФ вскоре собирается упростить получение особых льготных кредитов для самозанятых. Процедуру можно будет осуществить онлайн прямо через портал Госуслуг. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал на проводившемся совещании с вице-премьерами.

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С чего всё началось Самозанятые граждане смогут в упрощенном порядке — через портал госуслуг — подать заявку на получение льготного кредита, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Ведомости 09:14