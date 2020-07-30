Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что порядок получения субсидий на оплату ЖКХ будет упрощен, передает ТАСС. По словам главы правительства, с 2021 года граждане смогут получить субсидии без справки об отсутствии задолженностей по платежам.В источнике
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