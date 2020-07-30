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Газета.Ru
Газета.Ru

Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что порядок получения субсидий на оплату ЖКХ будет упрощен, передает ТАСС. По словам главы правительства, с 2021 года граждане смогут получить субсидии без справки об отсутствии задолженностей по платежам.В источнике
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РИА Новости

Упрощенный порядок получения субсидий по ЖКХ затронет свыше 5 млн человек

РИА Новости11:10
Агентство Москва

Правительство РФ упростит условия получения субсидий на оплату жилья и услуг ЖКХ с 2021 года

Агентство Москва06:47
РБК

Россиянам упростят условия выдачи субсидий на оплату ЖКХ

РБК08:16
RT на русском

Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

RT на русском06:55
ТАСС

Эксперт предложил автоматически продлевать субсидии на ЖКХ

ТАСС09:44
Известия

В России упростят порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

Известия06:42
Интерфакс

В России упростят выдачу субсидий на оплату ЖКУ

Интерфакс06:56

В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV

Оригинальная карта GTA IV По словам инсайдера, декабрьское обновление добавит Либерти-Сити в Online и одиночную игру, в также появится возможность грабить золотые резервы города с максимальной наградой в 10 миллионов долларов.
The GEEKвчера в 10:29
5

Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым

Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец04:23
8

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
2,1K

Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК13:02
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфакс05:47
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Руководство Дербентского района обвинили в махинациях на 200 миллионов

По версии следствия, именно и.о. главы района является организатором преступной схемы - в мае 2018 года он якобы объединил вокруг себя республиканских чиновников и сотрудников администрации, которые занимались фальсификацией документов на землю.
Российская газета10:53
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