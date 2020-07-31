с чего всё началось

«Правительство упростит условия получения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг», – заявил на собрании Мишустин, отметив, что Кабмин уже подготовил соответствующее постановление.

Политика Помпео: Трамп скоро примет решение в отношении китайских IT-компаний Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в ближайшие дни американский президент Дональд Трамп будет принимать решения в отношении китайских IT-компаний, которые угрожают национальной безопасности страны. 1

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Происшествия Травмы в автобусе во время резкого торможения получил пассажир в Биробиджане Полковом, г. Биробиджан, водитель пассажирского автобуса ПАЗ 320540 при движении по дороге резко снизил скорость перед неровностями на проезжей части, в результате чего пассажир автобуса ударился о поручень.

Энергетика Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть Белоруссия с 1 августа повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 14

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Здоровье Военные врачи завершили борьбу с коронавирусом в Тыве Врачи полевого госпиталя, развернутого в городе Кызыл Республики Тыва, завершили оказание медицинской помощи местным жителям в борьбе с коронавирусом.

Политика США надеются на соглашение с Россией и КНР по ядерным вооружениям США надеются на соглашение с РФ и КНР, ограничивающее все ядерные вооружения, заявил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.