Общество
Evo-rus.comПравительство упростит выдачу россиянам субсидий на оплату услуг ЖКХ
«Правительство упростит условия получения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг», – заявил на собрании Мишустин, отметив, что Кабмин уже подготовил соответствующее постановление.
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с чего всё началось
"Теперь для получения субсидии не придется предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности", — говорится в сообщении.РИА Новости04:20
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Правительство РФ упростило получение субсидий на оплату ЖКХ и пособий на детей
Южный Федеральный05:06
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Полковом, г. Биробиджан, водитель пассажирского автобуса ПАЗ 320540 при движении по дороге резко снизил скорость перед неровностями на проезжей части, в результате чего пассажир автобуса ударился о поручень.
РИА Биробиджан 19:30
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Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть
Белоруссия с 1 августа повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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1.fips.ru Серийное производство первого российского электромобиля Zetta начнется в конце года.
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Принятие на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» даст России ощутимое преимущество перед США.
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США надеются на соглашение с РФ и КНР, ограничивающее все ядерные вооружения, заявил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
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Испанская газета: Задержание россиян Лукашенко может использовать для переноса выборов
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