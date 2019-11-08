Экономика

УпрощёнкаПравительство установило базу по взносам на 2020 год

Таблица предельной базы по взносам на 2020 годОфициальная информация с новыми лимитами Новая база В связи с проведенной индексацией предельные базы для расчета страховых взносов в 2020 году изменились: В ПФР — 1 292 000 рублей В ФСС — 912 000 рублей Размер лимита для расчета взносов на обязательное медицинское страхование в ФФОМС в 2020 году не установлен.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2020 года

Глас Народа08 ноября в 15:26

Предельный размер базы для страховых взносов в 2020 году

Бухгалтерия.ру05:19

Кабмин установил предельную величину базы для страховых взносов во внебюджетные фонды

ТАСС08 ноября в 13:32

Правительство установило лимит базы для страховых взносов в 2020 году

Известия08 ноября в 15:35

Кабмин установил предельную величину базы для исчисления страховых взносов

Российская газета08 ноября в 13:55

Установлен лимит базы для исчисления страховых взносов в 2020 году

Гарант08 ноября в 09:05

Правительство установило базу по взносам на 2020 год

Упрощёнка04:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:32, Вашингтон
Происшествия

Историк Соколов в суде признался в убийстве выпускницы СПбГУ

Подозреваемый в убийстве выпускницы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов признался, что совершил преступление на почве личного конфликта.
ТАСС 08:29
Политика

Тимошенко предупредила о самой большой трагедии в истории Украины

Lenta.ru 05:53
Армия и оружие

В Минобороны Украины заявили о готовности защититься от РФ

Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил о готовности страны "самостоятельно защититься от России в случае нападения".
Комсомольская правда вчера в 23:32
Футбол

Роналду обматерил Сарри после своей замены в матче с «Миланом»

Газета.Ru 08:31
Происшествия

В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник

Российская газета 08:01
Политика

Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку под давлением военных

Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку под давлением военных Президент Боливии Эво Моралес, на протяжении почти 14 лет правивший страной, объявил в минувшее воскресенье о своей отставке.
Коммерсантъ 02:47
Происшествия

Стало известно, кто избил до полусмерти «ветерана АТО» и его жену в Киеве

Rusvesna.su 00:57
Происшествия

Кремль прокомментировал убийство студентки в Петербурге

В ходе общения с журналистами, Песков ответил на вопрос о наказании руководства СПбГУ и полиции, своевременно не отреагировавших на жалобы в адрес доцента вуза, который обвиняется в убийстве студентки, передают РИА "Новости".
VSE42.RU 08:33
Армия и оружие

В Крыму скоро стартует строительство новой РЛС «Воронеж»

Как сообщает генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении(СПРН) Сергей Боев, в ближайшее время на полуострове Крым стартует постройка нового радара «Воронеж».
ГЛАС.RU 09 ноября в 04:23
Происшествия

Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку

РБК 03:46
Наука

Употребление кофе снижает риск развития рака печени

Как стало известно 15-news.ru, у кофеманов в два раза снижается риск появления рака печени.
15-news.ru 08 ноября в 11:39
Общество

Глушаков требует от бывшей жены 204 млн рублей

Футболист грозненского «Ахмата» Денис Глушаков хочет взыскать со своей экс-супруги Дарьи через суд 204 млн рублей.
BFM.ru 08:21
Космос

NASA зафиксировало звездную вспышку рекордной силы

От карлика к пульсару течет постоянный поток водорода, который скапливается в аккреционном диске вокруг второго.
Naked Science 08:08
Происшествия

Суд отпустил девелопера Худояна под домашний арест

Тверской суд Москвы отпустил под домашний арест из СИЗО владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 2 млрд руб. Такое решение вынесла судья Ольга Солопова, передает корреспондент РБК.
РБК 09:22
Общество

Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019

Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru 06:10
Происшествия

Житель Забайкалья ранил своего годовалого сына и убил двух женщин

Интерфакс 05:26
Армия и оружие

Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Известия 00:42
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Гаджеты

Автономность Xiaomi Mi Watch оказалась больше заявленного

Напомним, Xiaomi Mi Watch работают под управлением Wear OS с фирменной оболочкой, специально созданной для часов Xiaomi.
Astera вчера в 14:10
Политика

Путин указал на кражи при строительстве космодрома «Восточный»

РИА Новости 04:25
Шоу-бизнес

Появилось видео со свадьбы «Мисс Москва» и бывшего короля Малайзии

В сети появилось видео со свадьбы бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V и обладательницы титула «Мисс Москва 2015» Оксаны Воеводиной.
Lenta.ru 09:11
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Энергетика

Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо

Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
RT на русском 08 ноября в 15:58
Политика

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Теннис

Тим обыграл Федерера в матче Итогового турнира АТР

Австриец Доминик Тим победил швейцарца Роджера Федерера в матче первого тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне.
ТАСС Спорт вчера в 17:33
Общество

Путин поддержал распространение налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства поддержал предложение о распространении налогового режима для самозанятых.
Парламентская газета 04:08
Политика

Российские журналисты попали под обстрел ВСУ

Российская газета 09:17
Авто

Раскрыт секрет расположения бензобаков в автомобилях

Новые автомобили 00:57
Шоу-бизнес

Рудковская заявила о расставании с Плющенко

Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное