Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В некоторых сферах власти сохранили нормы, установленные на 2019 год.

Экономика и жизнь

Энергетика Какая цена на газ ждет украинцев в этом отопительном сезоне Тарифы на газ для населения на Украине начнут расти уже с октября месяца, и до конца отопительного сезона увеличатся с 6 до 8,5 гривен за кубометр.

Политика Глава Нацполиции Украины поддерживает легализацию проституции в стране Новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что он поддержал бы инициативу по легализации проституции в стране.

Происшествия Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Спорт Россияне завоевали шесть медалей на ЧМ по лёгкой атлетике Российские спортсмены, выступавшие на турнире под нейтральным флагом из-за отстранения ВФЛА, завоевали шесть медалей — два золота, три серебра и одну бронзу, однако не вошли в официальный медальный зачёт соревнований.

Политика Венгрия изымает выданные украинцам паспорта Государственная администрация Венгрии провела расследование, которое показало, что венгерские паспорта получали не этнические венгры, а граждане Украины с поддельными документами.

Общество В России снова начнут производить кальвадос Винзавод «Прасковейское» в Ставропольском крае начнет производство кальвадоса, сообщила начальник производственной лаборатории винзавода Наталья Алимова.

Здоровье В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.

Финансы Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев выросла до 665,4 млрд рублей Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе - сентябре 2019 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 8,6% и достигла 665,4 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе банка.

Общество Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.

Футбол Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.

Транспорт В ПДД готовят поправки для электросамокатов и гироскутеров Минтранс и Госавтоинспекция работают над поправками к Правилам дорожного движения для пользователей электросамокатов и гироскутеров.

Авто Флагманский кроссовер Chery Exeed VX показали в Сети Новый кроссовер Exeed VX станет флагманом премиального суббренда Chery: трехрядный салон, мощный турбированный мотор, богатое оснащение.

Культура Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.

Авто Эксперты рассказали, почему опасно «выкатывать» бензин до загорания лампочки Автоэксперты пояснили, что чем чревата ситуация, если регулярно "выкатывать" бензин до того момента, пока загорится лампочка уровня топлива.

Авто Продажи новых легковых авто в России снизились В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.

Экономика ЦБ предложили разрешить анонимное пополнение электронных кошельков Созданная по инициативе ЦБ ассоциация «Финтех» (объединяет основных участников рынка) предложила регулятору отменить запрет на анонимное пополнение электронных кошельков, пишет РБК со ссылкой на текст предложений.

Армия и оружие Ядерная ракета США приблизилась к гражданскому самолету Запущенная в начале сентября у побережья Калифорнии с атомной подводной лодки ВМС США Nebraska баллистическая ракета Trident II («Трайдент-2») пролетела вблизи мексиканского Airbus, выполнявшего рейс из Гвадалахары в Тихуану.

Фигурное катание Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате 15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.

Армия и оружие Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.

Армия и оружие Госдеп рассказал о ядерных арсеналах США и России Государственный департамент США рассказал об объёмах ядерных арсеналов американской и российской сторон.

Здоровье Руководство онкоцентра Блохина прокомментировало ситуацию в учреждении Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина прокомментировало телеканалу «Звезда» ситуацию в учреждении на фоне решения пятерых врачей написать заявления на увольнение.