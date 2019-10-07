Экономика
РБКПравительство установило квоты на прием мигрантов на работу
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В некоторых сферах власти сохранили нормы, установленные на 2019 год.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год
Экономика и жизнь02:40
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:03, Вашингтон
Политика
Трамп призвал к импичменту Пелоси по обвинению в госизмене
Президент США Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси и председатель комитета палаты американских представителей по разведке Адама Шиффа в государственной измене и призвал к их импичменту.
Газета.Ru 01:35
Происшествия
В Ленинградской области опрокинулся микроавтобус из Прибалтики
Микроавтобус врезался в дерево и опрокинулся в Ленинградской области, медпомощь понадобилась троим пассажирам, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 04:54
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Армия и оружие
Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии
Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
REGNUM 04:22
Шоу-бизнес
Валерий Комиссаров: «У Бузовой есть три великих качества звезды»
Дни24 вчера в 11:50
Политика
Глава Тывы рассекретил место отдыха Путина
Глава Тувы Шолюан Кара-оол раскрыл место отдыха президента Владимира Путина.
News.ru 04:46
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Общество
Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами
Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.
Вести.Ru вчера в 23:26
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Армия и оружие
Госдеп сравнил ядерные арсеналы США и России
По состоянию на 1 сентября 2019 года у США было развернуто 668 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, у России — 513.
REGNUM 04:13
Культура
Умерла актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила артистка Римма Зюбина.
Москва 24 вчера в 11:27
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева исчезла после скандала с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарёва скрывается после скандала с наркотиками.
Амур.инфо вчера в 21:33
Здоровье
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму.
РИА Новости вчера в 13:02
Авто
Iveco выпустила брутальный грузовик Daily 4х4 для апокалипсиса
Новый экстремальный внедорожник от Iveco выглядит крайне брутально.
Тарантас Ньюс вчера в 09:24
Политика
В МИД рассчитывают, что задержанную в Иране россиянку скоро отпустят
"Скорее всего, да", - добавил он, отвечая на вопрос, может ли это случиться уже на этой неделе.
РИА Новости 02:40
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Экономика
Минобороны сможет погашать ипотеку погибших военных одним платежом
Министерство обороны сможет досрочно и одним платежом погашать ипотечные кредиты погибших военнослужащих.
Профиль 04:19
Происшествия
Арашукова уволили из «Газпрома» за прогул и утрату доверия
На посту советника генерального директора МРГ находился с декабря 2011 года. Арашукова задержали 30 января 2019 года.
Телеканал 360° 04:38
Спорт
Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом
Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
Газета.Ru 04:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пришла на день рождения Алины Редель в платье-балахоне
Наследница певицы пришла на день рождения Редель в черной длинной юбке, белой кофте и кожаных сапогах.
OAnews 05 октября в 11:00
Экономика
Лишние электросети тянут средства
Проект о плате за резерв мощности внесен в Белый дом Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Автоспорт
Ямамото заменит Гасли в первой свободной практике на Гран-при Японии
Японец Наоки Ямамото заменит напарника россиянина Даниила Квята по "Торо Россо" француза Пьера Гасли в первой свободной практике на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Японии, сообщает пресс-служба команды.
РИА Новости 03:30
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Футбол
Александр Гришин: «Мы с Евсеевым в ФНЛ не подпускали Гогуа к основе»
Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике армейцев Седрике Гогуа.
Спорт-Экспресс 00:32