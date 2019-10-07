Экономика
РБКПравительство установило квоты на прием мигрантов на работу
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В некоторых сферах власти сохранили нормы, установленные на 2019 год.
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Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.РБК04:27
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Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год
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Автоматически обработан 7021 источник, обновлено в 09:28, Ашберн
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