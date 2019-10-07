с чего всё началось

Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В некоторых сферах власти сохранили нормы, установленные на 2019 год.

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