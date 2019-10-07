Экономика
ИжевскИнфо.РУПравительство установило квоты на приём мигрантов на работу
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год. Соответствующее постановление, подписанное премьером Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте Кабмина. При этом в некоторых сферах правительство сохранило нормы, установленные на 2019 год.
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с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.РБК07 октября в 04:27
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Правительство РФ установило предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год
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Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:41, Ашберн
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