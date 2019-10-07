Экономика

ИжевскИнфо.РУИжевскИнфо.РУПравительство установило квоты на приём мигрантов на работу

Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год. Соответствующее постановление, подписанное премьером Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте Кабмина. При этом в некоторых сферах правительство сохранило нормы, установленные на 2019 год.
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с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление
 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК07 октября в 04:27

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Пустят не везде

Российская газета07 октября в 15:22

В России установили квоты на прием мигрантов на работу

Газета.Ru07 октября в 13:13

Правительство РФ установило предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год

Интерфакс07 октября в 02:40

Кабмин установил допустимую долю приема мигрантов на работу на 2020 год

ТАСС07 октября в 03:55

Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

РИА Новости07 октября в 03:05

Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год

Экономика и жизнь07 октября в 02:40

Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

РБК07 октября в 04:27
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:41, Ашберн

Россия закрывает для мигрантов «хлебные места»

Вести.UZ07 октября в 14:52
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:41, Ашберн
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