с чего всё началось

Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год. Соответствующее постановление, подписанное премьером Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте Кабмина. При этом в некоторых сферах правительство сохранило нормы, установленные на 2019 год.

Правительство установило квоты на приём мигрантов на работу

Экономика и жизнь

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