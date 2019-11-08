Экономика
Главная книгаУтверждена предельная база по взносам на 2020 год
Опубликовано постановление Правительства РФ, устанавливающее предельные размеры базы для начисления взносов на ОПС и ВНиМ на следующий год.
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Кабмин установил предельную величину базы для исчисления страховых взносов
Российская газета08 ноября в 13:55
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