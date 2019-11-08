Экономика

ИзвестияИзвестияПравительство установило лимит базы для страховых взносов в 2020 году

Правительство установило постановление о предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2020 года.
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Предельный размер базы для страховых взносов в 2020 году

Бухгалтерия.ру05:19

О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2020 года

Глас Народа08 ноября в 15:26

Кабмин установил предельную величину базы для страховых взносов во внебюджетные фонды

ТАСС08 ноября в 13:32

Правительство установило лимит базы для страховых взносов в 2020 году

Известия08 ноября в 15:35

Кабмин установил предельную величину базы для исчисления страховых взносов

Российская газета08 ноября в 13:55

Установлен лимит базы для исчисления страховых взносов в 2020 году

Гарант08 ноября в 09:05

Правительство установило базу по взносам на 2020 год

Упрощёнка04:24
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Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
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