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ИзвестияПравительство установило лимит базы для страховых взносов в 2020 году
Правительство установило постановление о предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2020 года.
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Кабмин установил предельную величину базы для исчисления страховых взносов
Российская газета08 ноября в 13:55
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:04, Ашберн
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