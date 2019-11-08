Правительство установило постановление о предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2020 года.

Правительство установило лимит базы для страховых взносов в 2020 году

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.

Наука Искусственный рог носорога спасет животных от браконьерства Искусственный рог носорога создали ученые для борьбы с браконьерством и незаконной торговлей, сообщается в докладе, опубликованном 8 ноября в журнале Nature.

Происшествия Арестован подозреваемый в убийстве аспирантки историк Соколов Октябрьский суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки 24-летней Анастасии Ещенко.

Политика На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса Упрощенное пересечение линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».

Общество СМИ сообщили о возможном задержании экс-замглавы Нацбанка Украины Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины находятся в офисе одного из крупнейших банков Украины "Райффайзен Банк Аваль", чтобы задержать главу правления, бывшего первого замглавы Национального банка Александра Писарука, передает в понедельник издание "Новое время" со ссылкой на источник.

Футбол Криштиану Роналду могут отлучить от футбола на два года Как уже сообщали Вести.Ru, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче 12-го тура Серии "А" и не стал пожимать руку главному тренеру "Юве" Маурицио Сарри.

Политика Мексика предоставила политическое убежище Эво Моралесу Власти Мексики приняли решение предоставить политическое убежище Эво Моралесу, подавшему в отставку с поста президента Боливии, из-за угрозы его жизни.

Технологии Экс-глава Google предлагает перевести медицину в облака Шмидт считает, что имея доступ к большему количеству данных о пациентах, компьютеры могут помочь системе здравоохранения, предоставляя более точные медицинские диагнозы для большей группы людей.

Происшествия В Одессе разбили памятник бандеровцу Неизвестные разбили памятную доску, установленную в честь Игоря Иванова, десятника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибшего 2 мая 2014 года в Одессе, заявили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины 11 ноября, сообщает интернет издание «ФАКТЫ.ua».