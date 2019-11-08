Таблица предельной базы по взносам на 2020 годОфициальная информация с новыми лимитами Новая база В связи с проведенной индексацией предельные базы для расчета страховых взносов в 2020 году изменились: В ПФР — 1 292 000 рублей В ФСС — 912 000 рублей Размер лимита для расчета взносов на обязательное медицинское страхование в ФФОМС в 2020 году не установлен.

Правительство установило базу по взносам на 2020 год

Происшествия Суд арестовал историка Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки Октябрьский районный суд Северной столицы арестовал доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, который подозревается в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко.

Космос Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде Во Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink.

Экономика Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития По информации собеседников "Ведомостей", департамент имущества Москвы хочет разместить в бывших зданиях Минэкономразвития офис компании "Мосинжпроект", которая занимается проектированием и строительством всех ключевых проектов мэрии – метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и т.д.

Наука Созданы программируемые носимые роборуки Специалисты из Франции и Японии под руководством Масахико Инами из Токийского университета разработали носимые программируемые роботизированные руки, расширяющие возможности человека.

Политика Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.

Экономика Индекс делового доверия в мире упал до минимума за 10 лет Индекс делового доверия рухнул в начале четвертого квартала более, чем на восемь пунктов: с – 10,1 до – 18,8 по сравнению с тремя месяцами ранее, став самым низким показателем со второго квартала 2009 года, когда экономический кризис охватил почти все государства планеты.

Политика Видеть цель В Стратегическом прогнозе Российской Федерации на период до 2035 года выделяется четыре сценария развития глобальной ситуации.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.