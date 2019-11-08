Экономика
УпрощёнкаПравительство установило базу по взносам на 2020 год
Таблица предельной базы по взносам на 2020 годОфициальная информация с новыми лимитами Новая база В связи с проведенной индексацией предельные базы для расчета страховых взносов в 2020 году изменились: В ПФР — 1 292 000 рублей В ФСС — 912 000 рублей Размер лимита для расчета взносов на обязательное медицинское страхование в ФФОМС в 2020 году не установлен.
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Кабмин установил предельную величину базы для исчисления страховых взносов
Российская газета08 ноября в 13:55
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:44, Вашингтон
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