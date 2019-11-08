Экономика

УпрощёнкаПравительство установило базу по взносам на 2020 год

Таблица предельной базы по взносам на 2020 годОфициальная информация с новыми лимитами Новая база В связи с проведенной индексацией предельные базы для расчета страховых взносов в 2020 году изменились: В ПФР — 1 292 000 рублей В ФСС — 912 000 рублей Размер лимита для расчета взносов на обязательное медицинское страхование в ФФОМС в 2020 году не установлен.
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О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2020 года

Глас Народа08 ноября в 15:26

Предельный размер базы для страховых взносов в 2020 году

Бухгалтерия.ру05:19

Кабмин установил предельную величину базы для страховых взносов во внебюджетные фонды

ТАСС08 ноября в 13:32

Правительство установило лимит базы для страховых взносов в 2020 году

Известия08 ноября в 15:35

Кабмин установил предельную величину базы для исчисления страховых взносов

Российская газета08 ноября в 13:55

Установлен лимит базы для исчисления страховых взносов в 2020 году

Гарант08 ноября в 09:05

Правительство установило базу по взносам на 2020 год

Упрощёнка04:24
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Кудрин предложил регионам отчитываться только по важным показателям нацпроектов

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О смерти 13-летней актрисы Лорел Григгс сообщил в Facebook ее дедушка Дэвид Ривлин.
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