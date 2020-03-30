Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации. Минимальный размер выплаты составляет 1500 рублей.

Политика Рада одобрила в I чтении запрет на возврат Приватбанка Коломойскому Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 267 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Общество Принц Чарльз вышел из самоизоляции после коронавируса Симптомы болезни проявлялись в легкой форме и вскоре принц выздоровел. После консультации с врачом он принял решение выйти из самоизоляции.

Общество Второй пациент с коронавирусом умер в Петербурге Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией подтвержден в Петербурге, сообщил в понедельник губернатор Александр Беглов.

Общество В Ульяновской области введут режим самоизоляции для всех Заместитель руководителя администрации губернатора Ульяновской области - начальник государственно-правового управления Алексей Преображенский отметил, что в соответствии с поручением губернатора, опытом Москвы, где введен режим самоизоляции для всех жителей, а также рекомендацией председателя правительства РФ Михаила Мишустина, подготовлены следующие изменения.

Политика Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века» Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.

Армия и оружие Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.

Общество Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.

Политика Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.

Экономика Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты "Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Авто Компания BMW сохранит цены на автомобили в России Приблизительное повышение стоимости на производимые со следующего месяца транспортные средства корпорации составит примерно 5%. По словам представителей BMW, цены на старые машины останутся неизменными по причине непростой экономической ситуации и непостоянного курса рубля.