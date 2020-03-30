Коронавирус
РИА НовостиПравительство установило максимальный размер пособия по безработице
Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации. Минимальный размер выплаты составляет 1500 рублей.
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Политика
Рада одобрила в I чтении запрет на возврат Приватбанка Коломойскому
Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 267 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Общество
Принц Чарльз вышел из самоизоляции после коронавируса
Симптомы болезни проявлялись в легкой форме и вскоре принц выздоровел. После консультации с врачом он принял решение выйти из самоизоляции.
Общество
Российский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла арбитраж с «Газпромом» о цене на газ
Польский энергетический концерн PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво", ПГНиГ) сообщил в понедельник, что получил решение Стокгольмского арбитражного суда, рассматривавшего его спор с "Газпромом" о цене на газ.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на регионы России
Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав регионов ввести режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Второй пациент с коронавирусом умер в Петербурге
Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией подтвержден в Петербурге, сообщил в понедельник губернатор Александр Беглов.
Общество
В Ульяновской области введут режим самоизоляции для всех
Заместитель руководителя администрации губернатора Ульяновской области - начальник государственно-правового управления Алексей Преображенский отметил, что в соответствии с поручением губернатора, опытом Москвы, где введен режим самоизоляции для всех жителей, а также рекомендацией председателя правительства РФ Михаила Мишустина, подготовлены следующие изменения.
Общество
Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана
Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель
Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Авто
Geely Atlas стал самым популярным китайским автомобилем в России
Кроссовер Geely Atlas стал самым популярным китайским автомобилем в России по итогам января—февраля 2020 года.
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Шоу-бизнес
Виктория Макарская озвучила потери от отмены апрельских выступлений
Российская певица Виктория Макарская озвучила потери от отмены концертов в апреле из-за распространения коронавирусом.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Армия и оружие
Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО
Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.
Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.
Общество
«Яндекс» создал индекс самоизоляции
«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Экономика
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы.
Общество
В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Общество
В Москве выплатят пособие всем безработным из-за режима изоляции
Власти Москвы выплатят пособие всем гражданам, оставшимся без работы из-за режима изоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 апреля
"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", – сообщили в telegtram-канале оперштаба.
Экономика
Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты
"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Шоу-бизнес
«Ну ты даешь жару»: Нюша призвала к честности, обнажив пятую точку
Вызывающее фото вызвало фурор в сети. Певица Нюша поразила поклонников откровенным фото.
Авто
Компания BMW сохранит цены на автомобили в России
Приблизительное повышение стоимости на производимые со следующего месяца транспортные средства корпорации составит примерно 5%. По словам представителей BMW, цены на старые машины останутся неизменными по причине непростой экономической ситуации и непостоянного курса рубля.
Общество
Мурино закрывают на въезд и выезд
Ограничения связаны с вводимым в Ленинградской области карантином.
Политика
Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Общество
На Кубани закроют парки, скверы и почти все магазины
Здоровье
В ЛНР подтвердили первый случай заражения коронавирусом
В самопровозглашённой Луганской народной республике подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Шоу-бизнес