Коронавирус
РИА НовостиПравительство установило максимальный размер пособия по безработице
Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации. Минимальный размер выплаты составляет 1500 рублей.
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Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Политика
Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Общество
В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Общество
В России создали три препарата против коронавируса
Другой препарат – фортепрен, который применяется для лечения вирусных инфекций у животных – уже прошел все клинические испытания, в том числе и на людях.
Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Игры
Activision готовит ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
Общество
Воробьев заступился за полицейских, объявивших комендантский час
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским, объявившим накануне о введении в регионе комендантского часа.
Общество
Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян
Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
Политика
Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря совместным усилиям удалось выиграть время в борьбе с новым типом коронавируса и сдержать его взрывное распространение.
Общество
Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана
Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
Общество
Доктор Мясников: люди умирают не от коронавируса
Комментируя новости о смертях сотни тысяч человек в мире за последние несколько месяцев, известный доктор и телеведущий Александр Мясников пояснил, что люди умирают не от коронавируса, а от пневмонии или других заболеваний на фоне этой инфекции.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Общество
Режим полной самоизоляции готовятся ввести в Нижегородской области
Усиленные меры ограничения и контроля в связи с ситуацией по коронавирусу обсудили на совещании при губернаторе Нижегородской области Глебе Никитине 30 марта.
Общество
Власти Ленобласти закроют Мурино на въезд и выезд из-за коронавируса
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил временно закрыть Мурино из-за коронавируса.
Общество
Число случаев коронавируса в России выросло до 1836
Свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.
Общество
В Иванове уже 9 человек официально больны коронавирусом
На тематическом брифинге начальник регионального депздрава Артур Фокин отрапортовал, что в новосибирской лаборатории подтвердили еще два случая коронавируса.
Энергетика
Цена на нефть WTI упала ниже $20
Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
Армия и оружие
Пандемия коронавируса уничтожает военное могущество США
Общество
Режим самоизоляции для москвичей продлили до 14 апреля
В Москве режим самоизоляции из-за распространения коронавируса продлили до 14 апреля, сообщил оперативный штаб.
Политика
В Италии попросили разрешить доставку гумпомощи из Крыма
В Италии Ассоциация адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale (Палата специалистов по уголовному европейскому праву) обратилась к президенту России Владимиру Путину и законодательным органам России с просьбой признать гуманитарной помощью груз для Неаполя, собранный в Крыму.
Общество
Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 17 детей
За минувшие сутки в столице диагноз COVID-19 подтвердился у 212 человек. Большинство из них люди в возрасте от 18 до 40 лет.
Происшествия
Пациент с коронавирусом умер во Владимирской области
В больнице Владимирской области скончался пациент с подтверждённым диагнозом коронавирусная инфекция, рассказали в Роспотребнадзоре.
Энергетика
Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке
Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке.
Общество
«Яндекс» создал индекс самоизоляции
«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Спорт
Олимпийский чемпион Олег Васильев заразился коронавирусом
Автоспорт
Стала известна зарплата Квята в новом сезоне Формулы-1
Общество
Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.
Шоу-бизнес
Винокур опубликовал результаты теста на коронавирус
Народный артист РСФСР Владимир Винокур поделился результатами теста на коронавирус в соцсетях.