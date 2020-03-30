Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации. Минимальный размер выплаты составляет 1500 рублей.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

Политика Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.

Общество В России создали три препарата против коронавируса Другой препарат – фортепрен, который применяется для лечения вирусных инфекций у животных – уже прошел все клинические испытания, в том числе и на людях.

Общество Воробьев заступился за полицейских, объявивших комендантский час Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским, объявившим накануне о введении в регионе комендантского часа.

Общество Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.

Политика Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря совместным усилиям удалось выиграть время в борьбе с новым типом коронавируса и сдержать его взрывное распространение.

Общество Доктор Мясников: люди умирают не от коронавируса Комментируя новости о смертях сотни тысяч человек в мире за последние несколько месяцев, известный доктор и телеведущий Александр Мясников пояснил, что люди умирают не от коронавируса, а от пневмонии или других заболеваний на фоне этой инфекции.

Политика Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".

Общество Режим полной самоизоляции готовятся ввести в Нижегородской области Усиленные меры ограничения и контроля в связи с ситуацией по коронавирусу обсудили на совещании при губернаторе Нижегородской области Глебе Никитине 30 марта.

Общество Число случаев коронавируса в России выросло до 1836 Свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.

Общество В Иванове уже 9 человек официально больны коронавирусом На тематическом брифинге начальник регионального депздрава Артур Фокин отрапортовал, что в новосибирской лаборатории подтвердили еще два случая коронавируса.

Энергетика Цена на нефть WTI упала ниже $20 Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.

Политика В Италии попросили разрешить доставку гумпомощи из Крыма В Италии Ассоциация адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale (Палата специалистов по уголовному европейскому праву) обратилась к президенту России Владимиру Путину и законодательным органам России с просьбой признать гуманитарной помощью груз для Неаполя, собранный в Крыму.

Общество Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 17 детей За минувшие сутки в столице диагноз COVID-19 подтвердился у 212 человек. Большинство из них люди в возрасте от 18 до 40 лет.

Энергетика Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке.