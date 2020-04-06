Коронавирус

РБКРБКПравительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.
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Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками

РИА Новости07:00

Правительство РФ установило ограничения на продажу масок и перчаток

Интерфакс07:07

Правительство ввело госрегулирование цен на медицинские маски

Ведомости06:24

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

RT на русском06:18

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

РБК06:00

В России ограничили продажу медицинских масок, перчаток и респираторов

Lenta.ru06:00

Власти ограничили продажу масок, перчаток и респираторов

Газета.Ru08:09
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Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Экономика

Правительство утвердило максимальный долг для кредитных каникул

Сегодня правительство опубликовало документ, который устанавливает максимальный размер кредита, по которому можно оформить каникулы из-за коронавируса.
63.ru 03:29
Общество

В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Известия 08:09
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

Лев Лещенко готовится к выписке

Артист был в реанимации, но в скором времени стал чувствовать себя хорошо. У супруги Лещенко тест показал отсутствие коронавируса.
Вести.Ru 08:46
Общество

Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован

9 дней назад у Джонсона был диагностирован коронавирус и он отправился на карантин, но состояние премьера оставалось прежним – кашель и высокая температура не уходили.
Эхо Москвы 03:00
Общество

ФАС объяснила подорожание имбиря, лимонов и чеснока

Цены на имбирь, лимоны и чеснок выросли из-за ограничения поставок из-за рубежа и краткосрочного повышения спроса, заявила РИА Новости начальник управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы Анна Мирочиненко.
РИА Новости 08:07
Общество

В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса

Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
РИА Новости 08:34
Происшествия

Бизнесмена с огнестрельным ранением госпитализировали на Украине

Николаев, Украина, 6 апреля 2020, 16:04 — REGNUM В Николаеве огнестрельное ранение получил бизнесмен Михаил Т. по прозвищу «Мультик», сообщил 6 апреля местный ресурс «НикВести».
REGNUM 09:04
Шоу-бизнес

Иглесиас опубликовал видео танцев с двухмесячной дочерью Машей

Испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал видео со своей новорожденной дочерью от российской теннисистки Анны Курниковой Машей.
РИА Новости 09:30
Экономика

В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат

Банки России в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат.
Газета.Ru 07:55
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 49 регионах России

За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:49
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
Футбол

Широков: раз вы все такие умные, встаньте с дивана и проголосуйте против Путина

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков призвал граждан своей страны к проявлению более активной гражданской позиции.
Metaratings 06:15
Единоборства

Турнир UFC 18 апреля пройдет без Хабиба Нурмагомедова

Очередной турнир международного бойцовского чемпионата UFC, который пройдет 18 апреля, состоится без участия российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
Online47.ru вчера в 22:34
Гаджеты

Подешевевшие iPhone 11 приведут к падению цен Android-смартфонов 4G

Подешевевшие «яблочные» гаджеты приведут к падению цена на Android-смартфоны 4G, прогнозируют аналитики.
Актуальные Новости 02:53
Общество

RT показал статистику просмотров на YouTube после обвинения в накрутке

Телеканал RT показал статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* в накрутке просмотров на видеохостинге.
Телеканал 360° 08:33
Армия и оружие

В Ливии сбит военно-транспортный самолет

Аргументы и Факты 04:46
Общество

За нарушение режима самоизоляции придется заплатить до 1 млн рублей

Член комитета по законодательству Викторий Шептий пояснил E1.ru, что штрафы предусмотрены для всех жителей Свердловской области: Все очень просто: впервые такой «персонифицированный» закон принят, он говорит только об одном нормативно-правовом акте — указе губернатора.
Деловой квартал (Екатеринбург) 08:33
Общество

В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
РИА Новости 01:54
Общество

Россия выделит $1 млн ВОЗ на борьбу с коронавирусом

"Выделить в 2020 - 2021 годах бюджетные ассигнования из федерального бюджета до $1,01 млн на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в документе.
Газета.Ru 08:55
Технологии

В России разработают тест-систему на иммунитет к коронавирусу

Центр генетики и репродуктивной медицины "Genetico" разрабатывает тест на выявление в крови пациентов антител к белкам вируса, вызывающего новую коронавирусную инфекцию.
Будущее России. Национальные проекты 04:44
Происшествия

В Волгоградской области заявили о шести новых случаях COVID-19

Волгоград, 6 апреля 2020, 12:37 — REGNUM Шесть новых случаев COVID-19 выявлены в Волгоградской области.
REGNUM 05:37
Здоровье

В Бурятии зафиксировали первую смерть от коронавируса

Ранее в Иркутской области был зафиксирован первый случай смерти пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06:36
Политика

Мишустин выступил против закрытия границ в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:05
Интернет

Zoom раскрывает личные данные пользователей с почтой на «Яндексе»

Сервис видеоконференций Zoom, набравший популярность на фоне пандемии коронавируса и массовой самоизоляции, может раскрывать персональные данные пользователей с нестандартной почтой.
Коммерсантъ 07:18
Общество

Беглов: Петербург отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса на три недели

Санкт-Петербург, по оценкам городских властей, отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса примерно на три недели.
ТАСС 09:15
Общество

В Ростовской области введены новые ограничения из-за коронавируса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дополнил список ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса.
Город N (Ростов) 03:29
Финансы

ЦБ РФ понизил официальный курс доллара и евро

В конце марта ЦБ РФ установил на срок до 6 апреля один официальный курс иностранных валют к рублю, а также учётные цены на драгоценные металлы.
Аргументы и Факты 08:45
Футбол

ФИФА может бессрочно продлить текущий сезон

Международная федерация футбола (ФИФА) может бессрочно продлить текущий сезон из-за пандемии коронавируса, сообщает The Athletic.
Газета.Ru 08:17
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