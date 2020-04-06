Коронавирус
РБКПравительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.
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Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Экономика
Правительство утвердило максимальный долг для кредитных каникул
Сегодня правительство опубликовало документ, который устанавливает максимальный размер кредита, по которому можно оформить каникулы из-за коронавируса.
Общество
В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
Лев Лещенко готовится к выписке
Артист был в реанимации, но в скором времени стал чувствовать себя хорошо. У супруги Лещенко тест показал отсутствие коронавируса.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован
9 дней назад у Джонсона был диагностирован коронавирус и он отправился на карантин, но состояние премьера оставалось прежним – кашель и высокая температура не уходили.
Общество
ФАС объяснила подорожание имбиря, лимонов и чеснока
Цены на имбирь, лимоны и чеснок выросли из-за ограничения поставок из-за рубежа и краткосрочного повышения спроса, заявила РИА Новости начальник управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы Анна Мирочиненко.
Общество
В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса
Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
Происшествия
Бизнесмена с огнестрельным ранением госпитализировали на Украине
Николаев, Украина, 6 апреля 2020, 16:04 — REGNUM В Николаеве огнестрельное ранение получил бизнесмен Михаил Т. по прозвищу «Мультик», сообщил 6 апреля местный ресурс «НикВести».
Шоу-бизнес
Иглесиас опубликовал видео танцев с двухмесячной дочерью Машей
Испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал видео со своей новорожденной дочерью от российской теннисистки Анны Курниковой Машей.
Экономика
В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат
Банки России в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 49 регионах России
За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Футбол
Широков: раз вы все такие умные, встаньте с дивана и проголосуйте против Путина
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков призвал граждан своей страны к проявлению более активной гражданской позиции.
Единоборства
Турнир UFC 18 апреля пройдет без Хабиба Нурмагомедова
Очередной турнир международного бойцовского чемпионата UFC, который пройдет 18 апреля, состоится без участия российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
Гаджеты
Подешевевшие iPhone 11 приведут к падению цен Android-смартфонов 4G
Подешевевшие «яблочные» гаджеты приведут к падению цена на Android-смартфоны 4G, прогнозируют аналитики.
Общество
RT показал статистику просмотров на YouTube после обвинения в накрутке
Телеканал RT показал статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* в накрутке просмотров на видеохостинге.
Армия и оружие
В Ливии сбит военно-транспортный самолет
Общество
За нарушение режима самоизоляции придется заплатить до 1 млн рублей
Член комитета по законодательству Викторий Шептий пояснил E1.ru, что штрафы предусмотрены для всех жителей Свердловской области: Все очень просто: впервые такой «персонифицированный» закон принят, он говорит только об одном нормативно-правовом акте — указе губернатора.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Общество
Россия выделит $1 млн ВОЗ на борьбу с коронавирусом
"Выделить в 2020 - 2021 годах бюджетные ассигнования из федерального бюджета до $1,01 млн на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в документе.
Технологии
В России разработают тест-систему на иммунитет к коронавирусу
Центр генетики и репродуктивной медицины "Genetico" разрабатывает тест на выявление в крови пациентов антител к белкам вируса, вызывающего новую коронавирусную инфекцию.
Происшествия
В Волгоградской области заявили о шести новых случаях COVID-19
Волгоград, 6 апреля 2020, 12:37 — REGNUM Шесть новых случаев COVID-19 выявлены в Волгоградской области.
Здоровье
В Бурятии зафиксировали первую смерть от коронавируса
Ранее в Иркутской области был зафиксирован первый случай смерти пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Мишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Интернет
Zoom раскрывает личные данные пользователей с почтой на «Яндексе»
Сервис видеоконференций Zoom, набравший популярность на фоне пандемии коронавируса и массовой самоизоляции, может раскрывать персональные данные пользователей с нестандартной почтой.
Общество
Беглов: Петербург отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса на три недели
Санкт-Петербург, по оценкам городских властей, отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса примерно на три недели.
Общество
В Ростовской области введены новые ограничения из-за коронавируса
Губернатор Ростовской области Василий Голубев дополнил список ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса.
Финансы
ЦБ РФ понизил официальный курс доллара и евро
В конце марта ЦБ РФ установил на срок до 6 апреля один официальный курс иностранных валют к рублю, а также учётные цены на драгоценные металлы.
Футбол
ФИФА может бессрочно продлить текущий сезон
Международная федерация футбола (ФИФА) может бессрочно продлить текущий сезон из-за пандемии коронавируса, сообщает The Athletic.