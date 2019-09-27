Недвижимость
Вести.RuПравительство установило правила для получения ипотеки под 2%
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики направило документ на внутриведомственное согласование, передает ТАСС. Льготной ипотекой могут воспользоваться молодые семьи и участники программы "Дальневосточный гектар". Максимальный размер кредита – 6 миллионов рублей, срок выплат – 20 лет.
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Более 5 тысяч жителей Хабаровского края смогут получить ипотеку под 2%
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