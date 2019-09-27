Недвижимость

Вести.RuВести.RuПравительство установило правила для получения ипотеки под 2%

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики направило документ на внутриведомственное согласование, передает ТАСС. Льготной ипотекой могут воспользоваться молодые семьи и участники программы "Дальневосточный гектар". Максимальный размер кредита – 6 миллионов рублей, срок выплат – 20 лет.
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Забайкальцам рассказали о «Дальневосточной ипотеке» под 2%

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Минвостокразвития определило правила выдачи льготной ипотеки в ДФО

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Более 5 тысяч жителей Хабаровского края смогут получить ипотеку под 2%

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VIPerson.ruвчера в 01:02

Раскрыты подробности схемы получения ипотеки под 2%

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Правительство установило правила для получения ипотеки под 2%

Вести.Ruвчера в 06:20

В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Lenta.ru02 октября в 09:34
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 00:10, Вашингтон
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Биатлонистка Кузьмина объявила о завершении карьеры

Pravda.Ru вчера в 06:57
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Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ

Телеведущая Ольга Скабеева ответила на речь президента России Владимира Путина о том, что российские СМИ занимаются очернением Украины.
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Якутского шамана признали невменяемым

По словам Прянишникова, специалисты считают, что шаман невменяемый.
Газета.Ru вчера в 09:50
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РИА Новости вчера в 18:42
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ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы

Футболисты московского ЦСКА проиграли испанскому "Эспаньолу" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости вчера в 14:49
Политика

Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов

RT на русском вчера в 10:19
Энергетика

Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель

Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия вчера в 19:12
Армия и оружие

На атомном ледоколе «Арктика» прошел пуск ядерных реакторов

На атомном ледоколе «Арктика» состоялся физический пуск реакторной установки, в которую входят два ядерных реактора.
РБК вчера в 21:18
Политика

Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю

Ведущий назвал мразью написавшего в эфир мужчину по фамилии Хасанов.
Lenta.ru вчера в 14:00
Политика

Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме

Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика

Politico: министр энергетики США в ноябре может уйти в отставку

Министр энергетики США Рик Перри в конце ноября может подать в отставку. Об этом сообщает в четверг газета Politico.
ТАСС вчера в 20:59
Происшествия

Десантник погиб в Псковской области после прыжка с парашютом

РБК вчера в 14:51
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском вчера в 12:28
Происшествия

В Петербурге горит склад на площади 3900 квадратных метров

В Колпинском районе Санкт-Петербурга горит склад на площади 3,9 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
RT на русском вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем

Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва 02 октября в 12:07
Политика

Путин рассказал о тяжелом наследии Зеленского

Глава Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в стране досталось «тяжелое наследие».
Капитал страны 02 октября в 13:20
Политика

Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык

Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
Российская газета вчера в 23:41
Экономика

Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook

Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Ведомости вчера в 02:25
Шоу-бизнес

Волочкова нашла свои плюсы в осенних купаниях в ледяной купели

Балерина в очередной раз забралась в ледяную купель, где она, судя по всему, чуть ли не живет.
Телепрограмма вчера в 08:14
Происшествия

Стала известна судьба украденных российской кассиршей миллионов рублей

Lenta.ru вчера в 05:33
Политика

Польша попытается сменить поставщика газа

Планируется, что 2022 году Варшава будет обеспечиваться сжиженным природным газом из Катара и Соединенных Штатов, а также топливом, поступающим через Baltic Pipe из Норвегии.
Политическая Экспертиза вчера в 13:48
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Украине ракетных комплексов Javelin

News.ru вчера в 15:32
Политика

Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»

У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия вчера в 19:51
Общество

Дождливая и ветреная погода ждет сахалинцев в первые выходные октября

Первые октябрьские дни порадовали сахалинцев теплом, днём воздух прогревался до 18-24 . Но уже 3 октября осень напомнила о себе.
АСТВ вчера в 23:45
Политика

Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай»

В Сочи прошло основное заседание дискуссионного клуба "Валдай", передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:44
Происшествия

В Забайкалье в самолете ДОСААФ нашли 150 кг незаконно выловленной рыбы

ТАСС вчера в 22:56
Энергетика

Роснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России

Общие запасы включенных в инвентаризацию месторождений Роснедра оценили в 17,2 млрд т. Однако рентабельными для добычи в ведомстве считают менее 70% этих запасов.
РБК вчера в 09:29
Футбол

Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха

Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.
АБН вчера в 16:29
Происшествия

В США избили мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке

РИА Новости вчера в 19:55
Политика

Россия поможет Китаю защититься от ракет

Мойка78 вчера в 16:29
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