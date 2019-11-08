Общество

RT на русскомRT на русскомПравительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Назван размер пособия для безработных предпенсионеров на 2020 год

РЕН ТВвчера в 22:00

Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год

Известиявчера в 17:52

В РФ оставили без изменений пособия по безработице на 2020 год

Интерфаксвчера в 13:26

Кабмин не стал повышать пособие по безработице на 2020 год

РБКвчера в 14:36

Назван размер пособий по безработице в 2020 году

Газета.Ruвчера в 15:14

Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год

RT на русскомвчера в 13:21

Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год

ТАССвчера в 13:09
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Музыка

Группа «Ленинград» даст последний концерт перед Новым годом

OAnews вчера в 11:04
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

РИА Новости вчера в 20:17
Кино

Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус»

Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.
REGNUM вчера в 23:51
Спорт

Российские пляжники проиграли в полуфинале Межконтинентального кубка

РИА Новости вчера в 11:13
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Общество

Из-за миллениалов государствам придется усилить здравоохранение

По данным Ассоциации независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association (BCBS), миллениалы, рожденные в период с 1981 по 1996 год, теряют Здоровье быстрее, чем предшествующие им поколения.
Восток-Медиа вчера в 07:08
Транспорт

Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости вчера в 09:41
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск

РБК вчера в 20:44
Футбол

«Наполи» и «Милан» могут перехватить Миранчука у «Ювентуса»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук находится в сфере интересов ряда итальянских клубов.
Матч ТВ вчера в 14:46
Здоровье

В США назвали виновный в смертях вейперов компонент

Исследователи центра, изучая причины смерти вейперов в Соединенных Штатах, взяли пробу жидкости из легких у 29 больных.
REGNUM вчера в 23:26
Политика

Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
REGNUM вчера в 10:24
Культура

Мать Децла прокомментировала документальный фильм о сыне

Мать покойного рэпера Децла Ирина Толмацкая прокомментировала документальный фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о рэпере.
Gazeta.SPb вчера в 18:27
Общество

Счетная палата рассказала о сокращении населения России

"Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации", - сообщается в докладе.
Газета.Ru 07 ноября в 02:02
Политика

Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью

Утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и о связях президента США Дональда Трампа с Россией являются самой большой ложью.
Российская газета вчера в 20:32
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои

Лезги газет вчера в 14:29
Общество

Андрей Андреев продал владельца Badoo и Bumble за $3 млрд

Inc. Russia вчера в 12:12
Политика

Помпео назвал стабильность на Украине проектом США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Происшествия

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали из-за анонимной угрозы

Полиция эвакуировала пассажиров екатеринбургского аэропорта Кольцово из-за анонимного сообщения об угрозе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Политика

В ООН приняли резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет Генеральной ассамблеи (ГА) ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.
Москва 24 07 ноября в 20:50
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Общество

В торговых центрах появились аппараты для экспресс-диагностики диабета

В российских торговых центрах начали устанавливать аппараты для экспресс-диагностики диабета.
ФедералПресс вчера в 20:30
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Гаджеты

15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11

15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru вчера в 13:38
Музыка

Определены песни, которые не надоедает слушать до конца

Слово и Дело 07 ноября в 19:12
Общество

Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания

Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.
РИА Новости вчера в 21:44
Наука

При помощи дронов более подробно понаблюдали за жизнью косаток

Согласно информации пресс-службы Университета Британской Колумбии, научные специалисты изучили с помощью дронов чем именно питаются данные косатки и как они охотятся.
Ugpressa.ru 07 ноября в 12:13
Политика

Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку в США

Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг подал документы для регистрации в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии на первичных выборах в Алабаме.
РБК вчера в 19:16
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