Общество
RT на русскомПравительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Шоу-бизнес
Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Управление федеральной налоговой службы по Москве хочет взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.
БИЗНЕС Online 02:15
Общество
Чубайс обозвал советских граждан идиотами и лентяями
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс резко высказался о жителях и руководстве Советского союза.
РИА Новости 15:23
Общество
Отец троих детей, сбежавший из Швеции в Россию, вернётся в Хабаровск
АиФ Хабаровск вчера в 00:49
Политика
Газпром назвал условия контракта по транзиту газа с Украиной
Перед заключением нового контракта на транзит газа через Украину необходимо решить "комплекс принципиально важных вопросов", заявил глава Газпрома Алексей Миллер 6 ноября.
Центр энергетической экспертизы 06 ноября в 15:12
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Общество
Фанат заменил всех героев Death Stranding на Хидео Кодзиму
Геймер заменил всех персонажей в Death Stranding на японского геймдизайнера Хидео Кодзиму.
REGNUM 05:35
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Политика
Макрон назвал сценарии развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о трёх возможных сценариях развития России в интервью журналу The Economist.
RT на русском вчера в 17:32
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Религия
В РПЦ решили прекратить поминовение Александрийского патриарха
Причиной отказа в молитвах стал решение Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих.
Газета.Ru 12:36
Наука
Спаривание повысило восприимчивость комаров к возбудителю малярии
Самки малярийных комаров комплекса видов Anopheles gambiae становятся более восприимчивыми к заражению малярийным плазмодием после спаривания, сообщается в PLOS Pathogens.
N+1 02:56
Транспорт
Началась продажа билетов на поезд в Крым
Поезд №7/8 Петербург – Севастополь даст начало регулярному движению, он первым пройдет по Крымскому мосту 23 декабря в 14.00.
ФедералПресс 01:43
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провел разведку у границ России на Черном море
21 октября самолет управления нанесением ударов E-8C Joint STARS и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Военно-воздушных сил (ВВС) США совершили длительные полеты вблизи Калининградской области.
Известия 18:39
Гаджеты
Складной смартфон Samsung W20 5G представят в ноябре
Инсайдер Мукул Шарма поделился свежим рекламным постером, посвященным новому смартфону Samsung W20 5G.
Rusargument 02:41
Политика
Бундестаг заткнул «Северный поток-2» в угоду Киеву
В ночь на 8 ноября Бундестаг не принял закон, по которому газопровод «Северный поток-2» мог быть защищен от ужесточенных правил газовой директивы ЕС.
Свободная Пресса 05:36
Футбол
Стерлинга рассмешила игра Уокера в воротах «Манчестер Сити»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от игры защитника Кайла Уокера в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1). В ходе встречи Уокеру пришлось встать в ворота вместо удалённого Клаудио Браво.
Metaratings вчера в 06:06
Политика
Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД
Вашингтон сообщил, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.
Lenta.ru 19:22
Происшествия
В России студент получил срок в колонии из-за планов на массовое убийство
В Пермском крае Кунгурский городской суд признал 17-летнего бывшего студента местного сельскохозяйственного колледжа виновным в хранении взрывчатых веществ, их изготовлении и в покушении на убийство.
Евразия Daily 19:22
Здоровье
Минздрав уточнил критерии рождения детей
Поправка Минздрава касается первого критерия, так как ранее срок беременности и вес перечислялись отдельно, из-за чего возникали ошибки при регистрации детей с экстремально низким весом.
Discover24 вчера в 02:05
Футбол
«Хоффенхайм» обыграл «Кельн» и вышел на второе место в Бундеслиге
«Хоффенхайм» поднялся на второе место в турнирной таблице Бундеслиги (20 очков), «Кельн» занимает 17-ю позицию (7 очков).
Sport24.ru 16:29
Общество
Генпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна
Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Ведомости 12:52
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку в США
Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг подал документы для регистрации в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии на первичных выборах в Алабаме.
РБК 19:16
Музыка
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости 17:50
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 06 ноября в 00:44
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ вчера в 14:27
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Evo-rus.com вчера в 06:00