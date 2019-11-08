Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год

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