с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о введении запрета на ввоз в Россию импортного топлива. Как отмечается в документе, решение было принято в целях обеспечения энергетической безопасности страны и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

Правительство установило временный запрет на ввоз топлива в Россию

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