Экономика
Life.ruПравительство установило временный запрет на ввоз топлива в Россию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о введении запрета на ввоз в Россию импортного топлива. Как отмечается в документе, решение было принято в целях обеспечения энергетической безопасности страны и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.РБК25 мая в 07:21
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