Правительство установило временный запрет на вывоз гречки из России
Правительство установило временный запрет на вывоз гречки из России. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации. Как говорится в документе, с 5 июня по 31 августа нельзя будет вывозить гречиху, крупу грубого помола из нее, гречневое зерно обрушенное.В источнике
С чего всё началось
В целях обеспечения продовольственной безопасности установить с 5 июня по 31 августа включительно временный запрет на вывоз из России товаров по перечню согласно приложению, говорится
в документе.