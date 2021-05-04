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Правительство установило временный запрет на вывоз гречки из России

Правительство установило временный запрет на вывоз гречки из России. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации. Как говорится в документе, с 5 июня по 31 августа нельзя будет вывозить гречиху, крупу грубого помола из нее, гречневое зерно обрушенное.В источнике

С чего всё началось

В целях обеспечения продовольственной безопасности установить с 5 июня по 31 августа включительно временный запрет на вывоз из России товаров по перечню согласно приложению, говорится
 в документе.

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