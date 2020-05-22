Экономика
Моллы.RuГосдума приняла закон о расторжении договоров аренды
«Арендаторы из наиболее пострадавших отраслей экономики смогут до 1 октября в одностороннем порядке отказаться от договора аренды и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды, но обеспечительный платеж останется у арендодателя», - говорится в пояснительном документе на сайте Госдумы.
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Здоровье
Минздрав обнародовал число пациентов с коронавирусом в реанимациях
По словам министра, федеральные специалисты консультируют каждого пациента, находящегося на ИВЛ или на реанимационной койке, передаёт РИА Новости.
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Пока у Сергея и Наташи Королёвой есть деньги, но Глушко даже боится представить, когда он с женой сможет вернуться к активной работе, ведь массовые мероприятия разрешат в самую последнюю очередь.
Paparazzi.ru 01:16
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Задержан фигурант дела о пожаре в доме престарелых на западе Москвы
Следственный комитет России (СК) провел задержание первого фигуранта дела о пожаре в доме престарелых "Третий возраст" на западе Москвы.
Газета.Ru 11:55
Общество
Очаг заражения выявлен среди силовых структур Мурманска
В пятницу, 22 мая региональный оперштаб сообщил о выявлении крупного очага заражения в одной из силовых структур Мурманска.
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Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
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Клип Uno группы Little Big стал рекордсменом на YouTube
Клип Uno, опубликованный на канале "Евровидение-2020", стал рекордными темпами набирать аудиторию: с момента выхода на YouTube 13 марта этот ролик собрал 101 209 152 просмотра, как рассказывают организаторы знаменитого международного музыкального конкурса.
Ревизор.ру 08:26
Наука
Исследователи обнаружили ген худобы
Evo-rus.com 03:55
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
Общество
Собянин объявил о начале первого этапа снятия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа смягчения ограничений, введенных в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией.
Мослента вчера в 13:23
Происшествия
Мать пятерых детей до смерти забил сожитель в Петербурге
Жуткая история произошла в квартире на Дальневосточном проспекте в Петербурге. Мужчина до смерти забил мать пятерых детей.
Регион online 12:22
Энергетика
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
Цены на газ в Европе опустились до многолетних минимумов, причем стоимость на голландском хабе TTF, крупнейшем в регионе, достигла 34 долларов за тысячу кубометров, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 10:44
Происшествия
В авиакатастрофе в Пакистане нашли выжившего
В авиакатастрофе, случившейся неподалеку от города Карачи в Пакистане, мог выжить банкир - президент Bank of Punjab Зафар Махмуд.
Уралинформбюро 10:13
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Политика
В НАТО обвинили Россию в нарушении Договора по открытому небу
Североатлантический альянс выпустил заявление, в котором Россия обвиняется в нарушении Договора по открытому небу.
RT на русском 12:54
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 1 июня
В Свердловской области карантин из-за угрозы коронавируса продлен до 1 июня.
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Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России
«Честно говоря, есть еще целый ряд регионов, я не буду их называть, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Известия 13:11
Происшествия
На помещенном на карантин лайнере в порту Барселоны есть россияне
На борту круизного лайнера Navigator Seven Seas, который из-за коронавируса был помещен на карантин в порту Барселоны, находятся граждане России.
ТК Звезда 12:41
Общество
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров, который, по неофициальной информации, госпитализирован с поражением легких и подозрением на коронавирус, находится в тяжелом состоянии.
Lenta.ru 11:47
Энергетика
Европа отказывается от американского газа
С недавнего времени потребители в странах Старого Света начали постепенно отказываться от американского «голубого топлива»: в июне окажутся не востребованы 10 партий газа, в июле — 30.
Рамблер 08:41
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия 04:55
Шоу-бизнес
Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин
Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
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Анастасия Ракова: Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается
Ситуация с коронавирусной инфекцией в столице улучшается.
Вечерняя Москва 08:08
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
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Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv 20 мая в 14:40
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Великобритания ввела обязательный карантин для въезжающих
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Говорит Москва 13:19
Происшествия
В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве
В апреле в Сети появилась ложная информация о том, что из обсервационного центра в московском районе Крылатское по ночам вывозят трупы людей, скончавшихся из-за коронавирусной инфекции.
Известия 13:29
Общество
Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице
Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета 12:48
Общество
Голикова предупредила об увеличении смертности в мае
Показатель смертности в России из-за коронавируса COVID-19 серьезно вырастет в мае, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 08:24