Экономика
Российская газетаПравительство уточнило нормы о расторжении аренды
В принятой в первом чтении редакции у арендаторов, чьи доходы снизились более чем на 50%, появляется право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. При этом арендодатели, согласно этой версии, обязаны были бы вернуть им обеспечительный платеж.
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Футбол
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Леди Гага и Ариана Гранде записали трек «Rain On Me»
Леди Гага и Ариана Гранде записали совместную песню "Rain On Me". Это вторая работа Гаги с предстоящего релиза "Chromatica" (выйдет 29 мая).
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Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
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Ракова: пик заболеваемости по коронавирусу в Москве пришёлся на апрель
Пик заболеваемости по коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве пришёлся на апрель.
RT на русском 14:05
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Британия призвала Китай сохранить автономию Гонконга
МИД Британии, Канады и Австралии призвали к сохранению высокой степени автономии Гонконга.
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22.05.2020 Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщила 22 мая, что распространение коронавируса в России вышло на плато.
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Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону
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В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве
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Переданные из Саудовской Аравии российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Панцирь С1" в Ливии уничтожаются турецкими и протурецкими вооруженными силами противников Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
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Гарвардские ученые успешно испытали вакцину против коронавируса
Ученые из Гарвардской медицинской школы провели успешные испытания прототипа вакцины против коронавируса.
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Цены на нефть рухнули после заявления китайского премьера
Азиатские биржи отреагировали на объявление Китаем отказа от планов в отношении экономического роста в 2020 году резким падением цен на нефть.
Pravda.Ru вчера в 23:43