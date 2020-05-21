Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов

Новые правила расторжения аренды без штрафов претерпели существенные изменения по сравнению с первоначальным вариантом. Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших отраслях.
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Комитет СФ поддержит принятый Думой закон о праве расторгать договоры аренды без штрафов

ТАСС09:52

Госдума приняла закон о праве арендаторов досрочно расторгнуть контракт

Коммерсантъ06:33

Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

РБК06:33

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Российская газета05:40

Госдума приняла закон о расторжении аренды

Forbes06:05

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

РИА Новости05:27

Эксперт предложил распространить закон о досрочном расторжении арендных договоров на иностранные компании

Интерфаксвчера в 09:50
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Общество

Воробьев сообщил об отмене электронных пропусков в Подмосковье

РИА Новости 11:40
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Происшествия

Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта

Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
RT на русском 11:12
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Общество

В Мадриде и Барселоне смягчат ограничительные меры с 25 мая

Власти Испании смягчат для Мадрида и Барселоны ограничительные меры, введенные из-за пандемии COVID-19, с 25 мая, сообщили в министерстве здравоохранения страны в пятницу.
Вестник Кавказа 09:35
Политика

Стали известны сроки снятия ограничений в российских регионах

Снять ограничения из-за пандемии коронавируса большинство российских регионов смогут в начале июня.
Профиль 10:20
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Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
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Политика

Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России

Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
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Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты

По данным комитета, ликвидированные боевики были связаны с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России), координировались с их эмиссаром, они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также намеревались совершать вымогательства.
Газета.Ru 10:54
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Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
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Гаджеты

На наушниках Apple AirPods Studio не будет надписи Made in China

Например, предприятия партнеров Apple в настоящее время успешно функционируют на территории Индии, а свежая информация гласит, что новые наушники «яблочной» фирмы из США AirPods Studio станут выпускать на фабриках Вьетнама.
Актуальные Новости 20 мая в 04:54
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Авто

Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения

«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня 20 мая в 10:00
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Общество

Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito

Русская Планета 11:13
Политика

Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным

Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
RT на русском вчера в 07:33
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Музыка

Клип Uno группы Little Big стал рекордсменом на YouTube

Клип Uno, опубликованный на канале "Евровидение-2020", стал рекордными темпами набирать аудиторию: с момента выхода на YouTube 13 марта этот ролик собрал 101 209 152 просмотра, как рассказывают организаторы знаменитого международного музыкального конкурса.
Ревизор.ру 08:26
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Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

Известия 04:55
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Общество

Губернатор Петербурга объяснил продление ограничений по коронавирусу

Как сообщает пресс-служба администрации города, на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию пандемии он отметил, что тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в Петербурге нет.
Российская газета 10:36
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Общество

Рособрнадзор опубликовал предварительный график ЕГЭ-2020

Москва, 21 мая 2020, 17:34 — REGNUM ЕГЭ в России пройдет с 29 июня по 20 июля. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
REGNUM вчера в 10:34
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Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
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Общество

Голикова предупредила об увеличении смертности в мае

Показатель смертности в России из-за коронавируса COVID-19 серьезно вырастет в мае, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 08:24
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике заступились главврач и губернатор

Газета.Ru 07:34
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Кино

Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев

Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
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Хоккей

Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Герасимов

Российская газета вчера в 06:53
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Клишина показала новое горячее фото в купальнике

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото в купальнике.
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В Петербурге разрешили прощание с умершими

Российская газета 10:28
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Политика

Посол РФ в США оценил важность Договора по открытому небу

Договор по открытому небу соответствует интересам безопасности Соединенных Штатов, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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Власти Москвы проверят жалобы супругов на штраф после выхода на балкон

РИА Новости 02:10
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СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране.
Полит.ру вчера в 04:53
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Футбол

Чемпионат Испании возобновится 12 июня севильским дерби

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что 12 июня является ориентировочной датой возобновления чемпионата Испании.
Soccer.ru вчера в 20:54
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Кикнадзе назвал условия контракта Николича с «Локомотивом»

Сербский специалист Марко Николич подписал контракт с "Локомотивом" по схеме "2+2", сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Василий Кикнадзе.
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На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид

Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2.
МИР 24 03:16
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Политика

Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Минском в разработке ракет и предоставлять полигон для испытаний, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:47
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