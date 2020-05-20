Экономика
REGNUMГосдума ввела льготы не для всех арендаторов
Определены сроки, в течение которых это производится — 14 дней, и в данном случае право одностороннего расторжения договора аренды возникает в том случае, если арендатору отказали. Также был уточнен перечень объектов недвижимого имущества, подпадающих под действие закона.
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Кино
«Рокки» и Сталлоне: компания MGM подготовила сюрприз для любителей кино
Кинокомпания MGM Studios решила провести прямую трансляцию уже ставшего легендарным фильма «Рокки».
Телепрограмма 04:53
Общество
У вице-мэра Воронежа подтвержден предварительно коронавирус
Анализ на COVID-19 дал положительный результат у заместителя главы города Людмилы Бородиной, сообщили в пресс-службе мэрии областного центра в четверг, 21 мая.
Обозреватель Врн 04:43
Шоу-бизнес
Поклонники перестали узнавать 53-летнюю Татьяну Овсиенко
Поклонники перестали узнавать 53-летнюю Татьяну Овсиенко Внешность Татьяны Овсиенко вызвала вопросы у поклонников.
Экспресс газета 04:29
Политика
Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
RT на русском 05:03
Общество
Volkswagen извинился за расистский рекламный ролик
Sostav.ru вчера в 23:20
Общество
Татьяна Навка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Общество
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 19 мая в 04:59
Общество
В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса
В Краснодарском крае продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 6 июня.
РБК 06:38
Культура
Вышел трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему»
Netflix выпустил трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему». Он выйдет на стриминговом сервисе 5 июня.
Афиша Daily 03:15
Фигурное катание
Алина Загитова получила водительское удостоверение
Алина Загитова теперь может именоваться автолюбительницей, имея на это абсолютно все основания.
Inc-news.ru вчера в 16:34
Происшествия
В Саратове на набережной сносят кафе
На набережной Космонавтов в Саратове сносят пристройку к кафе, сообщает пресс-служба администрации города.
Новости Саратова 05:47
Общество
СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране.
Полит.ру 04:53
Общество
Forbes перечислил богатейших российских наследников
Газета.Ru 03:58
Политика
Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.
RT на русском 05:30
Происшествия
Под Тулой завели дело из-за фото Гитлера на сайте Бессмертного полка
Российская газета 05:38
Происшествия
Издатель журнала «Флирт» снова попался на организации проституции
В Москве и Подмосковье полиция провела операцию по поимке подозреваемых в организации проституции — в частности, попался бывший издатель журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев, уже отсидевший срок за это преступление.
Lenta.ru 05:11
Общество
В Петербурге на Avito предлагали «забрать ребенка в добрые руки»
Была ли это злая шутка, отчаяние или пользователь сделал это в воспитательных целях, решив таким образом воздействовать на непослушного ребенка, в любом случае такой поступок неприемлем в отношении несовершеннолетнего, - написала Митянина.
Новые Известия 04:12
Общество
В ФРГ освободили «Северный поток» от положений директивы ЕС
Ранее в среду иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG против решения ЕС о распространении норм «газовой директивы» на проект «Северный поток – 2» отклонил суд общей юрисдикции Европейского союза.
Известия вчера в 11:05
Общество
Перевозчики просят отменить рекомендации по заполняемости самолетов
Российские авиаперевозчики просят отменить рекомендации Роспотребнадзора от 18 мая относительно рассадки людей в салоне.
BFM.ru 03:35
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына
Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.
РБК 04:30
Спорт
В МОК допустили отмену Олимпиады в Токио
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах допустил, что летняя Олимпиада в Токио может вообще не состояться, если эпидемиологическая обстановка не позволит провести ее и в 2021 году.
Наша версия 02:35
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Общество
В лесу под Челябинском нашли 50 новеньких Toyota Camry
Как стало известно челябинским журналистам, более полусотни автомобилей стоят на участке рядом с озером Смолино уже полгода.
110km.ru 19 мая в 12:57
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Футбол
Виллаш-Боаш отказался от предложения возглавить «Ньюкасл»
Как сообщает французское издание L'Equipe, главному тренеру "Марселя" Андре Виллаш-Боашу поступило очень выгодное предложение возглавить "Ньюкасл", но португальский специалист его отверг.
Bobsoccer 04:32
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском вчера в 10:24