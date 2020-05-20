Определены сроки, в течение которых это производится — 14 дней, и в данном случае право одностороннего расторжения договора аренды возникает в том случае, если арендатору отказали. Также был уточнен перечень объектов недвижимого имущества, подпадающих под действие закона.

Госдума ввела льготы не для всех арендаторов

Общество У вице-мэра Воронежа подтвержден предварительно коронавирус Анализ на COVID-19 дал положительный результат у заместителя главы города Людмилы Бородиной, сообщили в пресс-службе мэрии областного центра в четверг, 21 мая. 2

Общество Татьяна Навка вылечилась от коронавируса Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции. 8

Шоу-бизнес Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова. 13

Общество В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19. 211

Культура Вышел трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему» Netflix выпустил трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему». Он выйдет на стриминговом сервисе 5 июня.

Фигурное катание Алина Загитова получила водительское удостоверение Алина Загитова теперь может именоваться автолюбительницей, имея на это абсолютно все основания.

Общество СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране. 29

Происшествия Издатель журнала «Флирт» снова попался на организации проституции В Москве и Подмосковье полиция провела операцию по поимке подозреваемых в организации проституции — в частности, попался бывший издатель журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев, уже отсидевший срок за это преступление.

Общество В Петербурге на Avito предлагали «забрать ребенка в добрые руки» Была ли это злая шутка, отчаяние или пользователь сделал это в воспитательных целях, решив таким образом воздействовать на непослушного ребенка, в любом случае такой поступок неприемлем в отношении несовершеннолетнего, - написала Митянина. 9

Общество В ФРГ освободили «Северный поток» от положений директивы ЕС Ранее в среду иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG против решения ЕС о распространении норм «газовой директивы» на проект «Северный поток – 2» отклонил суд общей юрисдикции Европейского союза. 1K

Общество Перевозчики просят отменить рекомендации по заполняемости самолетов Российские авиаперевозчики просят отменить рекомендации Роспотребнадзора от 18 мая относительно рассадки людей в салоне. 512

Происшествия Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России. 7

Спорт В МОК допустили отмену Олимпиады в Токио Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах допустил, что летняя Олимпиада в Токио может вообще не состояться, если эпидемиологическая обстановка не позволит провести ее и в 2021 году.

Общество В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета. 1,4K