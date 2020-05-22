Экономика
ВедомостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
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Общество
В Москве провели более 50 тысяч тестов на антитела к коронавирусу
Руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что более 50 тыс. жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 по программе столичного правительства.
RT на русском 04:05
Происшествия
В Екатеринбурге полиция устроила рейд на «Таганский ряд»
Уральский меридиан 06:05
Экономика
Moody’s предрек Нижегородской области отток жителей
Помимо Нижегородской области, население может уменьшиться в Самарской и Омской областях, а также в двух республиках – Чувашии и Башкирии.
Newsroom24 20 мая в 16:58
Политика
Украина отказалась от участия в консультациях Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины отказались принимать участие в инициированной Россией встрече Совбеза ООН по «формуле Арриа», которая была посвящена ситуации в Крыму.
РБК 02:14
Общество
Кабмин выделил средства на выплаты семьям с детьми
Еще 24,9 миллиарда рублей выделено для ежемесячных выплат в размере 5000 рублей за апрель, май, июнь семьям, у которых единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
Российская газета 06:36
Технологии
Что поможет избежать болезней сердца
Специалисты института Ровира и Вирхилий в Испании и Гарвардской медицинской школы обнаружили реальный способ, который поможет избежать болезней сердца.
Evo-rus.com 06:09
Авто
В Австралии никак не могут продать 4 тысячи побитых градом автомобилей
Крупнейший мировой автомобильный аукцион Mannheim Auctions уже несколько месяцев не может найти покупателя на 4 000 австралийских машин, пострадавших от сильного града в начале 2020 года.
Car.ru вчера в 02:45
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru вчера в 08:54
Армия и оружие
Борисов сообщил об итогах испытаний истребителя Су-57
Контракт на поставку ВКС 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019".
РИА Новости 20 мая в 20:03
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Гаджеты
Смартфоны Honor и Huawei переведут на процессоры от MediaTek
На презентации Honor X10 топ-менеджер бизнес-подразделения Huawei Мин Чжао заявил, что в новых 5G-смартфонах компании будут устанавливаться процессоры от MediaTek, пишет «АСТЕРА».
Сайт интересных новостей 21 мая в 19:59
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Экономика
Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ 21 мая в 21:36
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Политика
Лукашенко потребовал у белорусской оборонки создать «свою ракету»
Белорусской армии необходимо мощное ракетное вооружение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, побывавший в пятницу на полигоне неподалеку от Минска.
РБК вчера в 06:49
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Политика
Путин поручил пересчитать тарифы на электроэнергию на следующий год
Президент России Владимир Путин поручил кабмину актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию на следующий год с учетом расходов в связи с пандемией коронавируса.
РЕН ТВ 04:32
Здоровье
В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19
В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
Политика
На Украине заявили о слежке за Россией из космоса
Взгляд.ру 06:49
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 21 мая в 07:26
Футбол
ФК «Тамбов» могут лишить лицензии из-за долга за аренду стадиона
"Тамбов" играл на стадионе в Саранске осеннюю часть сезона в РПЛ. С весны клуб играет на арене в Нижнем Новгороде.
Онлайн Тамбов.ру 03:10
Армия и оружие
В Киеве назвали США виновниками «потери» Крыма
В 2014 году Украина потеряла Крым потому, что США потребовали от Киева не применять оружие, и тем самым позволили России его забрать, заявил заместитель главы Секретариата президента Украины времен Виктора Ющенко Александр Чалый.
ФАН вчера в 19:26
Шоу-бизнес
Жена Эмина впервые прокомментировала новость о разводе
Недавно российский и азербайджанский исполнитель, автор песен и предприниматель Эмин Агаларов, более известный как Эмин, объявил о расставании с женой, моделью Аленой Гавриловой.
NewInform вчера в 06:37
Общество
В Москве умер «аллигатор Гитлера»
Вести.Ru 06:16
Энергетика
Украина резко снизила цены на газ для населения
Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 13:55
Происшествия
К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Силовики пришли с обыском к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.
Медиазона 03:56
Здоровье
Кузбасские больницы возвращаются к обычному режиму работы
На третьем этапе все медицинские учреждения начнут работать в том же режиме, что и до пандемии.
Сибдепо 05:48
Экономика
В Совфеде предложили временно освободить ТЦ от налога на имущество
В Совете Федерации предложили освободить торговые и бизнес-центры от налога на имущество за этот год.
РИА Новости 06:56