Экономика
Российская газетаПравительство уточнило нормы о расторжении аренды
В принятой в первом чтении редакции у арендаторов, чьи доходы снизились более чем на 50%, появляется право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. При этом арендодатели, согласно этой версии, обязаны были бы вернуть им обеспечительный платеж.
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Происшествия
Полиция ведет переговоры с захватчиком заложников в Москве
Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с предполагаемым захватчиком заложников в отделении банка в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 07:31
Политика
В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу.
РИА Новости 07:09
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Происшествия
В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ
Проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга еще продолжается, делать выводы пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
РИА Новости 04:45
Кино
«Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга
Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг.
Газета.Ru вчера в 11:44
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Общество
Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате
Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ пройдет 25 мая, сообщает ведомство на своем сайте.
РБК 04:48
Политика
Зюганов рассказал, как Путина подставили в День Победы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президента Владимира Путина подставили на День Победы.
News.ru вчера в 22:35
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 01:06
Происшествия
Российские роженицы пожаловались на угрозы врачей из-за коронавируса
В перинатальном центре Мурманской области роженицы пожаловались на угрозы со стороны врачей в связи с карантином, который 19 мая ввели в больнице из-за обнаруженного у двоих сотрудников коронавируса.
Lenta.ru 06:38
Общество
Маск назвал липовой статистику по коронавирусу в США
Генеральный директор американской компании SpaceХ Илон Маск назвал липовой статистику по коронавирусной инфекции в США.
Lenta.ru 06:45
Здоровье
В рамках проекта RT и Красовского «Эпидемия» вышел фильм про выживших после ИВЛ
RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представляют фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице.
RT на русском 07:36
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor вчера в 07:44
Происшествия
В Липецкой области обновили карту распространения коронавируса
Липецк, 22 мая 2020, 17:16 — REGNUM В Липецкой области 22 мая 20 человек были выписаны с отрицательным и тестами на коронавирус после курса лечения, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 10:16
Общество
СМИ сообщили о госпитализации Кадырова в связи с коронавирусом
ИА Новороссия 21 мая в 12:17
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 06:43
Энергетика
Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%
Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 12:15
Кино
Трейлер боевика «Последние дни американской преступности» вышел в сети
Лос-Гатос, США, 20 мая 2020, 15:29 — REGNUM Трейлер нового боевика «Последние дни американской преступности» опубликовала компания Netflix на своем канале в YouTube.
REGNUM 20 мая в 08:29
Футбол
Семин ответил на заявление Кикнадзе о слабой работе с молодежью
Наставник «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на выказывание гендиректора клуба Василия Кикнадзе о слабой работе с молодежью.
Vprognoze.ru 04:25
Культура
Познер жестко ответил Михалкову после выхода Бесогона
Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон".
SM News 06:16
Футбол
Деспотович попрощался с «Оренбургом»
Нападающий Джордже Деспотович высказал слова благодарности "Оренбургу" и попрощался с футбольным клубом.
РИА Новости 06:56
Футбол
«Хоффенхайм» уверенно победит «Падерборн» в 27-м туре Бундеслиги
Матч 27-го тура Бундеслиги «Падерборн» - «Хоффенхайм» состоится сегодня 23 мая на стадионе «Бентелер Арена» в Падерборне и начнется в 16:30 по московскому времени.
ODDS.ru 02:55
Экономика
В Совфеде предложили компенсировать крупным ТЦ потерю арендной платы
В Совете Федерации предложили правительству компенсировать крупным торговым центрам потерю арендной платы, связанной с предоставлением ТЦ своим арендаторам льгот.
РИА Новости 06:23
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать скорая помощь
Жительница Северной столицы скончалась, не дождавшись скорой помощи. У девушки начались проблемы с почками, а затем появилась отдышка.
Peterburg2.ru 07:27
Происшествия
В Екатеринбурге полиция устроила рейд на «Таганский ряд»
Уральский меридиан 06:05
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Здоровье
В Ивановской области ожидается рост выявленных случаев коронавируса
Ожидается рост числа выявленных случаев, поскольку очень много тестов на проверке в лабораториях.
Частник.Ru вчера в 05:20
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39