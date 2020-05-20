Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПравительство уточнило нормы о расторжении аренды

В принятой в первом чтении редакции у арендаторов, чьи доходы снизились более чем на 50%, появляется право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. При этом арендодатели, согласно этой версии, обязаны были бы вернуть им обеспечительный платеж.
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Арендодатели теряют бизнес

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Политика

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В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

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Общество

«Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке

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Маск назвал липовой статистику по коронавирусу в США

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Общество

СМИ сообщили о госпитализации Кадырова в связи с коронавирусом

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Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg.
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Наставник «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на выказывание гендиректора клуба Василия Кикнадзе о слабой работе с молодежью.
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В Совфеде предложили компенсировать крупным ТЦ потерю арендной платы

В Совете Федерации предложили правительству компенсировать крупным торговым центрам потерю арендной платы, связанной с предоставлением ТЦ своим арендаторам льгот.
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В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать скорая помощь

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В Екатеринбурге полиция устроила рейд на «Таганский ряд»

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Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
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В Ивановской области ожидается рост выявленных случаев коронавируса

Ожидается рост числа выявленных случаев, поскольку очень много тестов на проверке в лабораториях.
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Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
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