Экономика
Российская газетаПравительство уточнило нормы о расторжении аренды
В принятой в первом чтении редакции у арендаторов, чьи доходы снизились более чем на 50%, появляется право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. При этом арендодатели, согласно этой версии, обязаны были бы вернуть им обеспечительный платеж.
Читать в источнике
Оценить177
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Происшествия
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 11:27
Происшествия
Задержан фигурант дела о пожаре в доме престарелых на западе Москвы
Следственный комитет России (СК) провели задержание первого фигуранта дела о пожаре в доме престарелых "Третий возраст" на западе Москвы.
Газета.Ru 11:55
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский лайнер
В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 10:19
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
Политика
Путин заявил об угрозе второй волны коронавируса
Вторая волна заболеваемости коронавирусом может произойти в стране в конце октября или ноябре, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РИА Новости 11:47
Культура
Руби Роуз внезапно ушла из сериала «Бэтвумен»
Второй сезон сериала "Бэтвумен" выйдет в 2021 году без участия актрисы Руби Роуз. О своем уходе Роуз заявила внезапно.
Экономика сегодня 20 мая в 05:12
Происшествия
На Украине тяжело ранили прокурора
Кривой Рог, Украина, 22 мая 2020, 14:05 — REGNUM В Кривом Роге тяжёлое ранение живота получил прокурор Алексей Пипка, сообщил 22 мая местный телеканал «Первый городской».
REGNUM 07:05
Армия и оружие
Пушилин разрешил войскам ДНР отвечать на обстрелы ВСУ
Войскам ДНР отдан приказ открывать ответный огонь.
ИА Новороссия вчера в 15:27
Общество
В Калининграде начнут штрафовать нарушителей масочного режима
Сотрудники органов правопорядка начнут с понедельника привлекать к административной ответственности жителей Калининградской области, нарушающих масочный режим, действующий в регионе из-за распространения коронавируса, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 11:32
Политика
Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Минском в разработке ракет и предоставлять полигон для испытаний, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:47
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении РФ
Государственная дума проголосовала в третьем, окончательном чтении, за закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать данные о населении Российской Федерации.
Национальная служба новостей вчера в 06:26
Шоу-бизнес
Модель Гаврилова впервые высказалась о разрыве с Эмином
Модель Алена Гаврилова в комментариях у себя в Instagram впервые ответила на вопросы о разводе с предпринимателем и поп-исполнителем Эмином Агаларовым, а также на подозрения в том, что их общая дочь Афина живет с отцом.
Газета.Ru 05:45
Происшествия
ТАСС: Силовики Дагестана вступили в бой с боевиками в лесу
Народные новости 07:26
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови
Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
3DNews 07:38
Общество
У 14% россиян выявили антитела к коронавирусу
Антитела к коронавирусу были выявлены у 14% россиян, участвовавших в тестировании. За четыре дня проведено свыше 40 тысяч анализов.
Телеканал Санкт-Петербург 05:05
Общество
Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 1 июня
Ограничительные меры в связи с коронавирусом будут продлены в Свердловской области до 1 июня.
ТАСС 09:39
Общество
Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.
REGNUM вчера в 23:40
Наука
Нейросеть научилась определять характер человека по фото
Группа российских программистов, математиков и психологов под руководством доцента Высшей школы экономики Евгения Осина создала искусственный интеллект, который угадывает определенные черты характера человека по его лицу лучше, чем это делают сами люди.
NewInform 11:41
Здоровье
В Дагестане не ведется реальная статистика по COVID-19
В России препараты против коронавирусной инфекции распределяют согласно официальным цифрам заболевших и скончавшихся .
Московский Комсомолец в Дагестане 06:21
Армия и оружие
Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем
Актуальные Новости 10:43
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru 09:02
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru вчера в 06:43
Экономика
Алиханов снова разрешил потратить 30 млн на пиар своего правительства
Новый Калининград Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал очередное постановление о выделении 30 млн руб. на материалы "о деятельности государственных органов власти".
Новый Калининград.Ru 11:04
Общество
Росздравнадзор объяснил, с чем связан положительный тест на антитела
Положительный тест на антитела может быть связан как с текущим штаммом коронавируса, так и с другими ранее выявленными, сообщается на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 10:24
Экономика
Пострадавшим от пандемии ИП планируют понизить взносы
Действующий в этом году для указанной категории ИП размер фиксированных взносов на ОПС 32 448 рублей предлагают понизить до 20 318 рублей.
Время Бухгалтера 04:40
Кино
Создатели сериала «Мост» рассказали о долгожданном продолжении
Москва, 20 мая 2020, 16:12 — REGNUM Сегодня, 20 мая, состоялась онлайн пресс-конференция, приуроченная к выходу второго сезона сериала «Мост» на видеосервисе START.
REGNUM 20 мая в 09:12