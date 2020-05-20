Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПравительство уточнило нормы о расторжении аренды

В принятой в первом чтении редакции у арендаторов, чьи доходы снизились более чем на 50%, появляется право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. При этом арендодатели, согласно этой версии, обязаны были бы вернуть им обеспечительный платеж.
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