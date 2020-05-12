Общество

РИА НовостиРИА НовостиПравительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, согласно документу, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Для получения денег достаточно заявления.
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Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

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Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

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Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

РИА Новостивчера в 17:24
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Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

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Общество

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О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
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