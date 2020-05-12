Общество
РИА НовостиПравительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, согласно документу, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Для получения денег достаточно заявления.
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Правительство РФ утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми до 16 лет
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