Общество

Газета.RuГазета.RuКабмин утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. По данному постановлению, с 1 июня до 1 октября можно будет получить разовую выплату в 10 тыс. руб. на каждого ребенка.
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Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

РБК17:39

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

Коммерсантъ17:30

Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет

Российская газета17:05

Кабмин утвердил обещанные Путиным выплаты семьям с детьми

Московский Комсомолец17:14

Правительство РФ утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми до 16 лет

Агентство Москва17:12

Кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми

Комсомольская правда17:26

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

ТАСС16:57
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