Коронавирус
Российская газетаПравительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса
Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций. Займы будут выдаваться банками под 2 процента, остальное им компенсирует государство.
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Шоу-бизнес
Анна Семенович показала своих родителей
Летидор 07:05
Наука
Из золота и оксида титана создали нанокомпозитный материал
Недавно эксперты из Университета ИТМО совместно с учеными из Франции и США использовали фемтосекундный лазер для управления структурой и свойствами нанокомпозитных материалов из диоксида титана и наночастиц золота.
Faktom вчера в 12:27
Армия и оружие
За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ
За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ.
Piter.tv 04:40
Общество
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
Космос
Военный космоплан X-37B отправили на орбиту в шестой раз
В последний, пятый раз X-37B запустили на орбиту в 2017 году с помощью ракеты Falcon 9: тогда компания выиграла тендер у United Launch Allience, чья одноразовая ракета Atlas V запускала космоплан первые четыре раза.
N+1 вчера в 09:17
Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам.
РЕН ТВ 06:58
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Общество
Мурашко: ситуация с коронавирусом в Дагестане вызывает опасения
"На сегодняшний день ситуация в Республике Дагестан вызывает действительно серьезные опасения по поводу предстоящих праздников", - сказал министр в понедельник в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина с руководством и представителями общественности республики Дагестан.
ТАСС 07:38
Общество
Премьер заявил о готовности 27 регионов РФ к смягчению ограничений
Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что 27 российских регионов готовы к постепенному снятию карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс 06:05
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Общество
Москвичам посоветовали готовиться к похолоданию и снегу
Жителям столицы посоветовали готовиться к изменениям погоды.
Комсомольская правда 07:12
Культура
Видео со съемок «Сватов» появилось в Сети
Редкое видео со съемок седьмого сезона сериала «Сваты» опубликовали в фанатском профиле в соцсети.
Вечерняя Москва 16 мая в 07:00
Футбол
Власти разрешили иностранным спортсменам и тренерам вернуться в Россию
На этой неделе стало известно, что чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Оставшиеся матчи сезона пройдут без зрителей.
Говорит Москва вчера в 03:21
Политика
Путин попросил мусульман провести Ураза-байрам дома
Президент России Владимир Путин попросил мусульман прислушаться к муфтиям и провести праздник Ураза-байрам дома.
Реальное время 07:19
Здоровье
В России идут испытания вакцины от коронавируса на добровольцах
В настоящее время в России идет испытание вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах.
Комсомольская правда 06:58
Здоровье
Причиной низких выплат пермским медикам стала техническая ошибка
Глава регионального минздрава Оксана Мелехова сообщила, что причиной этому стала техническая ошибка.
Российская газета 04:17
Политика
Песков продолжает лечение от коронавируса
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.
Вести.Ru 05:17
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
РБК вчера в 17:17
Политика
На Украине хотят переименовать страну в Русь
Украинский адвокат Андрей Федур предложил создать новое государство, переименовав Украину в Русь.
Газета.Ru 06:48
Общество
В Москве приостановили работы по благоустройству
В 2020 году на работы по благоустройству планировалось потратить 119 миллиардов рублей, что позволило бы благоустроить более 40 улиц, набережных, более 180 парковых территорий.
Вести Подмосковья 00:49
Общество
В Стерлитамаке снесли скульптуру Колчака
RT на русском 05:18
Экономика
Восемь воронежских предприятий могут стать системообразующими
Воронеж, 18 мая 2020, 12:38 — REGNUM Восемь воронежских заводов могут войти в федеральный перечень системообразующих предприятий.
REGNUM 05:38
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Армия и оружие
На Донбассе двое киевских вояк подорвались на минах
Народная милиция ДНР сообщает о новых случаях небоевых потерь среди ВСУ на Донбассе. Пострадали двое украинских вояк.
Новостной фронт вчера в 07:19
Экономика
Обрушение экономики США достигнет 30% — глава ФРС
Вашингтон, 18 мая 2020, 06:22 — REGNUM Сокращение экономических показателей США на фоне эпидемии коронавируса в пиковых значениях может достигнуть 30%, заявил председатель совета управляющих ФРС США Джером Пауэлл, передает CNBC.
REGNUM вчера в 23:22
Футбол
Футболист «Рубина» Плиев сдал положительный тест на коронавирус
Защитник казанского "Рубина" Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 07:17
Общество
В России представили две модели распространения коронавируса
Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ вчера в 11:48