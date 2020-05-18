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Общество Мурашко: ситуация с коронавирусом в Дагестане вызывает опасения "На сегодняшний день ситуация в Республике Дагестан вызывает действительно серьезные опасения по поводу предстоящих праздников", - сказал министр в понедельник в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина с руководством и представителями общественности республики Дагестан.

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Политика Путин попросил мусульман провести Ураза-байрам дома Президент России Владимир Путин попросил мусульман прислушаться к муфтиям и провести праздник Ураза-байрам дома. 3

Здоровье В России идут испытания вакцины от коронавируса на добровольцах В настоящее время в России идет испытание вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах.

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Экономика Восемь воронежских предприятий могут стать системообразующими Воронеж, 18 мая 2020, 12:38 — REGNUM Восемь воронежских заводов могут войти в федеральный перечень системообразующих предприятий. 1

Армия и оружие На Донбассе двое киевских вояк подорвались на минах Народная милиция ДНР сообщает о новых случаях небоевых потерь среди ВСУ на Донбассе. Пострадали двое украинских вояк.

Экономика Обрушение экономики США достигнет 30% — глава ФРС Вашингтон, 18 мая 2020, 06:22 — REGNUM Сокращение экономических показателей США на фоне эпидемии коронавируса в пиковых значениях может достигнуть 30%, заявил председатель совета управляющих ФРС США Джером Пауэлл, передает CNBC. 3

Футбол Футболист «Рубина» Плиев сдал положительный тест на коронавирус Защитник казанского "Рубина" Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте футбольного клуба.