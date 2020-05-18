Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПравительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса

Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций. Займы будут выдаваться банками под 2 процента, остальное им компенсирует государство.
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На льготное кредитование российского бизнеса выделят миллиарды рублей

Lenta.ru08:42

Президент РФ предложил запустить новую кредитную программу поддержки занятости

Победа 31вчера в 05:00

Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса

Российская газета06:40

Правительство направит более 5,5 млрд рублей на льготное кредитование бизнеса

ТАСС06:15

Готов порядок работы новой кредитной программы для бизнеса

РИАЦвчера в 06:34

Мишустин: власти запускают программу кредитования предприятий под 2% годовых

Вести.Ru06:57

Инвестагентство ЕАО помогает бизнесу получить федеральную поддержку в период пандемии

EAOmedia.ruвчера в 02:00
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Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Lenta.ru 20:14
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Общество

Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости 13:25
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Происшествия

В Новосибирской области выявили ещё 71 случай заражения коронавирусом

Всего в регионе проведено 75 132 теста на коронавирус.
REGNUM вчера в 23:41
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Общество

В Красноярском крае коронавирус подтвердился у 312 сотрудников ГОКа

Коммерсантъ 08:04
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Наука

Ухань находок: самый близкий к SARS-CoV-2 вирус отыскали в лаборатории

По данным научных публикаций, самым близким к виновнику последней пандемии является сегодня штамм коронавируса RatG13.
Известия 17:01
Политика

Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии

Польза от принятия президентом США Дональдом Трампом противомалярийного препарата гидроксихлорохина перевешивала возможные риски, говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенного Белым домом.
РИА Новости 20:47
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Космос

Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере

Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.
Профиль вчера в 10:18
Общество

Дожди с грозами пройдут местами в Алтайском крае

По данным синоптиков, в ближайшие три дня в Алтайском крае местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Алтайская правда 19:00
Общество

Вакцину от коронавируса успешно испытали на людях в США

Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях, пишет агентство Reuters.
Lenta.ru 21:30
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Армия и оружие

Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии

По данным российского командования, офицеры получают в среднем от 200 до 300 тыс. рублей, сообщает издание "Аргументы и факты".
Деловое.ТВ 10:06
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
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Культура

Американские фестивали крафтового пива переходят в онлайн

Brewers Association отменила три знаковых мероприятия: ежегодную конференцию Craft Brewers Conference в Сан-Антонио, вашингтонскую выставку SAVOR, посвященную пиву и кулинарному искусству, и мероприятие для домашних пивоваров HomebrewCon.
Profibeer.ru 06:58
Общество

Министр труда и соцзащиты заявил, что семьи с двумя детьми могут получить суммарно более 100 тысяч рублей

В эфире программы «Познер» на Первом канале министр добавил, что на выплаты семьям с детьми подано почти 8 миллионов заявлений.
Эхо Москвы 21:24
Общество

Forbes назвал самые недооцененные российские города

На первое место в рейтинге автор материала Джаред Ранахан поставил Екатеринбург. Он назвал город "третьей столицей" России.
RuNews24.ru вчера в 23:04
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Общество

В Сочи первые пляжи откроются с 1 июня

Уточняется, что к работе смогут вернуться только санатории с медицинской лицензией — таких в Сочи на данный момент насчитывается 65.
Городовой 08:45
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Общество

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
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Армия и оружие

ВВС Индии отказываются от приобретения F-21 американского производства

Командование ВВС Индии решило отказаться от рассмотрения возможности приобретения американских истребителей F-21.
Новостной фронт 13:51
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Общество

Куряне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом

До конца мая жители Курской области смогут наблюдать в небе пролет Международной космической станции.
Друг для друга (Курск) вчера в 13:51
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Наука

Ученые улучшили понимание работы прототипа нейтринного источника

Физики поделились результатами недавно проведенной работы, в рамках которой они улучшали понимание работы прототипа нейтринного источника.
Faktom 16 мая в 09:59
Экономика

Правительство РФ увеличило расходы на госаппарат и снизило на образование

Траты на чиновников выросли на 24% Расходы федерального бюджета на содержание госаппарата с начала 2020 года выросли на 24%, еще на 5% увеличилось финансирование силовых ведомств.
Правда УрФО 10:07
Экономика

В России оценили шансы вдвое снизить уровень бедности к 2024 году

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков оценил шансы вдвое снизить уровень бедности в России к 2024 году.
Lenta.ru 19:28
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Космос

Новую программу по исследованию Венеры разработают в России

В России будет разработана новая программа по исследованию Венеры.
МИР 24 01:18
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Футбол

ЦСКА отмечает 15-летие победы в Кубке УЕФА

Metaratings 06:30
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Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен

Американский журнал Esquire составил рейтинг из 40 самых сексуальных фильмов всех времен.
Piter.tv 01:51
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Здоровье

В пермском Минздраве объяснили лимит на тесты на коронавирус

Временной мерой назвали ограничение пермских больниц по числу ежедневно проводимых тестов на COVID-19 чиновники регионального минздрава, 18 мая сообщает РБК.Пермь.
ИА Красная Весна 16:45
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Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
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Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире

Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
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«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки

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Общество

Нурмагомедов обратился к дагестанцам и рассказал о состоянии отца

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram обратился к дагестанцам в связи с пандемией коронавируса и рассказал о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru 16:18
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Экономика

Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

РИА Новости 10:26
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