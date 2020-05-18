Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПравительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса

Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций. Займы будут выдаваться банками под 2 процента, остальное им компенсирует государство.
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На льготное кредитование российского бизнеса выделят миллиарды рублей

Lenta.ru08:42

Правительство РФ направит банкам более 5,5 млрд руб. на выдачу кредитов бизнесу под 2%

Агентство Москва06:12

Более 5,5 млрд рублей выделят на льготное кредитование бизнеса в РФ

REGNUM06:59

Мишустин: власти запускают программу кредитования предприятий под 2% годовых

Вести.Ru06:57

Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса

Российская газета06:40

Правительство направит более 5,5 млрд рублей на льготное кредитование бизнеса

ТАСС06:15

Правительство выделит более 5,5 млрд рублей на льготные кредиты бизнесу

Аргументы и Факты07:57
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Общество

Борьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию

Решение германского регулятора уже восприняли с обеспокоенностью в самой ФРГ, компании из которой были задействованы в реализации "Северного потока — 2" и которая и по сей день заинтересована в проекте, ведь он укрепляет ее позиции на европейском энергетическом рынке.
ТАСС 08:30
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
Lenta.ru 08:59
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Происшествия

Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец

Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
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Происшествия

СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ 07:13
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 1,5 млн

Количество случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 1,5 млн, умерли более 90 тыс. человек.
ТАСС 16:33
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа

Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
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Общество

В сети показали варианты внешнего вида Робокопа из Mortal Kombat 11

ИА Красная Весна 05:59
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Общество

Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет

Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
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Политика

СБУ завела дело о госизмене на Кучму и главу офиса Зеленского

СБУ завела дело по факту госизмены со стороны главы офиса президента Украины Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучмы на переговорах в Минске.
Газета.Ru 15:55
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Авто

В РФ начались продажи нового Volkswagen Polo

REGNUM 08:01
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Происшествия

В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину

Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан.
RT на русском 14:24
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Общество

77 человек умерли от коронавируса в Москве за сутки

В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Российская газета вчера в 15:43
Политика

СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным

Служба безопасности Украины даст правовую оценку интервью Дмитрия Гордона, в частности, с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым) и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской после изучения материала, сообщили в понедельник в пресс-центре ведомства.
РИА Новости 18:05
Хоккей

Названы самые высокооплачиваемые игроки КХЛ в следующем сезоне

Самым высокооплачиваемым игроком является нападающий бело-голубых Вадим Шипачев с зарплатой 120 млн рублей.
Bookmaker-ratings.ru 14:45
Общество

Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса

Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
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Футбол

«Байер» разгромил «Вердер» в матче чемпионата Германии по футболу

Леверкузенский "Байер" одержал крупную победу над бременским "Вердером" со счетом 4:1 в гостевом матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу.
ТАСС Спорт 16:35
Общество

Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы

На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
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Технологии

«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки

Коммерсантъ 07:23
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Политика

Трамп рассказал, какое лекарство принимает для профилактики SARS-CoV-2

Вашингтон, 19 мая 2020, 00:16 — REGNUM Способ профилактики заражения коронавирусом нового типа раскрыл журналистам президент США Дональд Трамп 18 мая в ходе пресс-конференции в Белом доме.
REGNUM 17:16
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Общество

Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца

РИА Новости 16:09
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Авто

Toyota возродит кроссовер Venza

В США кроссовер появился в продаже в том же году, а в 2013 году прибыл в Россию с ценником 1,57 млн руб. Venza оснащалась 3, 5-литровым двигателем V6 мощностью 268 л. с. и 335 Нм крутящего момента и 2, 7-литровым двигателем с четырьмя цилиндрами.
Авторамблер 12:39
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Общество

В Минтруде предсказали увеличение числа безработных в полтора раза

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков предрек увеличение числа безработных в полтора раза.
Lenta.ru 16:20
6
Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
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Общество

Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции

Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции.
Газета.Ru 14:25
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Экономика

Рекордная распродажа американского госдолга

Суммарные продажи трежерис в марте составили почти 300 миллиардов долларов и, хотя они были частично компенсированы небольшими покупками в акциях и корпоративных облигациях, общие продажи американских активов также стали рекордными.
Expert.ru вчера в 23:18
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Происшествия

Осужденные за теракт в петербургском метро подали иск к УФСИН

Осужденные по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области.
РБК 14:52
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Киберспорт

Valve начала рассылку приглашений в закрытый бета-тест Artifact 2.0

Valve объявила о начале выдачи приглашений в закрытый бета-тест Artifact 2.0.
CyberSport.ru 16:44
Общество

Каждая супружеская пара в Белоруссии получит бесплатную попытку ЭКО

Супружеским парам, в которых возраст женщины не превышает 40 лет, при наличии медицинских показаний будет бесплатно предоставляться одна попытка экстракорпорального оплодотворения Пресс-служба Александра Лукашенко Это новшество начнет действовать с 2021 года, как и ряд других мер поддержки, которые предусматривает новый закон.
Телеканал 360° 14:45
Наука

Создан необычный тест для диагностики инфекций мочевых путей

Специалисты разработали экспресс-тест для диагностики инфекций урогенитального тракта.
Rusargument 14:34
Армия и оружие

Невеселая штука: для чего создавался первый русский танк «Вездеход»

"Невеселая штука - бежать в атаку под пулеметами врага", - делился позже Пороховщиков своими впечатлениями.
Российская газета 01:36
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