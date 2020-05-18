Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПравительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса

Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций. Займы будут выдаваться банками под 2 процента, остальное им компенсирует государство.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мишустин: власти запускают программу кредитования предприятий под 2% годовых

Вести.Ru06:57

Правительство выделит более 5,5 млрд рублей на льготные кредиты бизнесу

Аргументы и Факты07:57

Более 5,5 млрд рублей выделят на льготное кредитование бизнеса в РФ

REGNUM06:59

На льготное кредитование российского бизнеса выделят миллиарды рублей

Lenta.ru08:42

Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса

Российская газета06:40

Правительство направит более 5,5 млрд рублей на льготное кредитование бизнеса

ТАСС06:15

Правительство РФ направит банкам более 5,5 млрд руб. на выдачу кредитов бизнесу под 2%

Агентство Москва06:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 11:36, Ашберн
Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии.
РИА Новости 10:23
41
Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
717
Авто

Volkswagen объявил цены на новый Polo в России

Экономика сегодня 08:21
26
Общество

Коронавирус выявили уже у шести депутатов Госдумы

С начала эпидемии коронавирусная инфекция подтвердилась у шести депутатов Госдумы, сообщила советник председателя нижней палаты Анастасия Кашеварова.
Life.ru 10:34
21
Общество

Большинство россиян сочли коронавирус опаснее сезонного гриппа

Каждый второй россиянин считает, что коронавирус опаснее, чем сезонный грипп.
Известия 10:36
7
Происшествия

Найден мертвым посол Китая в Израиле

Посол Китая в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своем доме на окраине Тель-Авива, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 08:20
118
Экономика

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

Кабинет министров РФ утвердил налоговую отсрочку для арендодателей, сообщила пресс-служба правительства.
ТАСС 11:27
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Газета.Ru 16 мая в 16:02
6,4K
Здоровье

Названы первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса

Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев подтвердил слова коллеги, сообщает НСН.
РЕН ТВ вчера в 12:11
2,4K
Общество

Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая

Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая.
Интерфакс 06:39
13
Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
2
Политика

Глава МИД Украины заявил о подготовке плана по «деоккупации» Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ведомство разрабатывает план по "деоккупации" Крыма, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:35
150
Музыка

Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире

Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru 09:45
558
Музыка

Конкурс «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдёт в Роттердаме.
RT на русском 16 мая в 17:46
56
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась выше $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 10:49
134
Политика

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по транзитному трубопроводу «Сила Сибири-2» в Китай, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
Коммерсантъ 11:03
51
Политика

Мишустин потребовал решить ситуацию с выплатами медикам до 19 мая

Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам вести мониторинг доплаты медикам, которые работают с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 09:25
10
Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

Газета.Ru 07:09
61
Общество

В Германии не освободили «Северный поток-2» от директивы Евросоюза

Компания обосновала заявку тем, что над проектом работали и вложения в него проводились, принимая во внимание правила Газовой директивы до внесения новых пунктов.
Актуальные Новости 10:44
Политика

Владимир Путин обратился к жителям Дагестана

Сегодня Президент России Владимир Путин в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи с руководством и представителями общественности Дагестана обсудил эпидемиологическую обстановку в регионе.
Нур 09:06
Здоровье

40 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

По информации оперштаба на воскресенье, 17 мая, на территории Алтайского края за минувшие сутки еще у 40 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 03:44
258
Космос

«Джеймс Уэбб» сложили в полетную конфигурацию

Специалисты, работающие с космическим телескопом «Джеймс Уэбб», успешно сложили его в конфигурацию, в которой он будет находится под обтекателем ракеты-носителя «Ариан 5» во время полета в космос.
N+1 05:06
Общество

Испания может начать принимать иностранных туристов с конца июня

Испания может начать принимать иностранных туристов в конце июня, когда и сами испанцы смогут свободно передвигаться по своей стране, заявил в интервью телеканалу TVE министр транспорта Хосе Луис Абалос.
ПРАЙМ 08:25
Экономика

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
3,5K
Происшествия

Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН

Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области.
ТАСС 10:43
3
Шоу-бизнес

Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
56
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала своих родителей

Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
Летидор 07:05
2
Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
1,7K
Общество

Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы

На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
309
Общество

Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер

Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
1,2K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное