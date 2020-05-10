Экономика
КоммерсантъПравительство утвердило меры поддержки системообразующих предприятий
Правительство утвердило меры поддержки для пострадавших от коронавируса системообразующих предприятий. Документ подписал и. о. премьера Андрей Белоусов (.pdf). Сейчас в перечень входит 1 151 компания.
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Общество
Дмитрия Семёнова назначили врио главы Ставрополя
В понедельник, 11 мая, депутаты городской Думы краевой столицы на внеочередном заседании назначили временно исполняющего обязанности главы города.
АТВмедиа 05:20
Общество
Коронавирус выявили в новых районах Самарской области
Сегодня 10 мая от оперативного штаба стало известно в каких городах и районах Самарской области выявили коронавирус.
Похвистнево-Информ вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой
13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
Здоровье
Разработан калькулятор смерти от коронавируса
Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
Общество
Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко болел коронавирусом, но уже работает, сообщила пресс-служба правительства региона.
Интерфакс 07:02
Политика
Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам.
RT на русском 06:16
Политика
Саакашвили заявил, что Грузии не прожить без Украины
Киев, 10 мая 2020, 23:43 — REGNUM Не настолько Украине нужна Грузия, насколько Украина — Грузии, заявил 10 мая грузинско-украинский политик Михаил Саакашвили телеканалу Mtavari Arxi.
REGNUM вчера в 16:43
Политика
Путин поручил представить национальный план восстановления экономики
Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
Авто
В мае УАЗ займется производством автомобилей для Минздрава РФ
Исполнительный директор ООО «УАЗ» Алексей Спирин сообщил: «В настоящее время план производства ООО «УАЗ» на май составляет 2, 8 тыс. машин, в том числе 150 машин автопатруля и автомобили скорой медицинской помощи класса С и В». Кроме того, он подчеркнул, что УАЗ получает поддержку благодаря корпоративным и государственным заказам.
Тарантас Ньюс 09 мая в 05:02
Политика
Рябков сообщил о предложении России продлить ДСНВ на пять лет
Россия предлагает США продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет.
Известия 08:21
Общество
Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев
Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:47
Футбол
«Реал» возобновил тренировки на базе клуба
Мадридский "Реал" возобновил тренировки на базе клуба, передает пресс-служба "Королевского клуба".
Газета.Ru 07:20
Здоровье
В Алтайском крае выявили 28 новых случаев коронавируса
В Алтайском крае 10 мая зарегистрировали 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтапресс вчера в 02:01
Политика
Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
RT на русском 01:17
Политика
Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина
Врачи фиксируют у премьера Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Коммерсантъ 08:03
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
Наука
Ученые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) заявили, что их прогнозы по поводу окончания пандемии COVID-19 больше не актуальны.
Газета.Ru 04:34
Общество
Названы сроки открытия магазинов одежды в России
Уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России работу смогут возобновить магазины одежды и обуви.
Карелинформ 09 мая в 15:04
Общество
В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
Наука
Назван новый способ передачи коронавируса
"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
РИА Новости 04:42
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры с коронавирусом
Власти города 9 мая подтвердили смерть от коронавирусной инфекции трех медицинских работников – двух врачей из Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн.
РИА Новости 07:51
Гаджеты
Стартовали продажи смартфонов Meizu 17 и Meizu 17 Pro
Китайский производитель Meizu начал продажу флагманских мобильных телефонов Meizu 17, Meizu 17 Pro.
ToDay News Ufa 04:48
Кино
Билл Скарсгард сыграет роль известного шведского преступника
Напомним, Скарсгард ранее сыграл роль клоуна Пеннивайза в экранизациях романа Стивена Кинга «Оно» и «Оно 2».
REGNUM 08:30
Здоровье
В Югре умер шестой пациент с коронавирусом
Шестой человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.
РИА Новости 07:00
Здоровье
В Чувашии введут обязательное ношение масок
В республике будет введено обязательное ношение масок в общественных местах: магазинах, транспорте, медицинских учреждениях.
Мой город Чебоксары 06:54
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» могут купить бельгийский футбольный клуб
Ломмель, 9 мая 2020, 11:29 — REGNUM Холдинг City Football Group может купить бельгийский футбольный клуб «Ломмел».
REGNUM 09 мая в 04:29
Политика
Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35