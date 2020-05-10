с чего всё началось

Правительство утвердило меры поддержки для пострадавших от коронавируса системообразующих предприятий. Документ подписал и. о. премьера Андрей Белоусов (.pdf). Сейчас в перечень входит 1 151 компания.

Здоровье В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU. 326

Экономика Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. 243

Политика Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений в России Во время обращения к россиянам в понедельник, 11 мая, Владимир Путин заявил, что все принятые правительством меры позволяют перейти к поэтапному выходу из карантинного режима, введенного ранее из-за распространения коронавируса. 77

Происшествия Экс-директору ППГХО в Забайкалье грозит до 15 лет колонии за взятки Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-гендиректора ПАО «ППГХО» Александра Глотова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Общество Вильфанд предсказал неоднородное лето в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным. 139

Театры В Петербурге скончалась старейшая актриса МДТ Светлана Григорьева Старейшая актриса Малого драматического театра - Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщает официальный сайт театра. 3

Общество Назначен новый заместитель губернатора Курской области С 12 мая заместителем губернатора по здравоохранению и вопросам соцподдержки назначен Андрей Белостоцкий, сообщают в Доме Советов. 9

Общество Вице-мэр Новороссийска была уволена за вечеринку с шашлыками В социальных сетях 11 мая появилась видеозапись, на которой были запечатлены люди, которые жарили шашлыки на базе отдыха в компании вице-мера Новороссийска, игнорируя режим самоизоляции. 509

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. 283

Общество В Москве от коронавируса вылечились еще 1820 человек Еще 1820 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, число выздоровевших достигло 19642 человека, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник. 282

Шоу-бизнес Дочь Юлии Началовой растет ее копией Знаменитая певица Юлия Началова скончалась чуть больше года назад от остановки сердца, но поклонники не перестают любить своего кумира и искренне радуются успехам ее дочери Веры. 52

Происшествия Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске. 63

Авто АвтоВАЗ вновь поднимет цены на автомобили Lada По данным издания, новые прайс-листы и письмо, в котором говорится об изменениях розничных цен автомобилей LADA, уже разосланы всем дилерским центрам. 392

Общество По 10 тысяч на каждого ребенка, возврат налогов самозанятым и другие новые меры путинской поддержки Владимир Путин начинает прямые выплаты на всех детей до 15 лет включительно, анонсировал новые кредиты бизнесу и поддержку самозанятым Президент РФ Владимир Путин сегодня провел очередное совещание в режиме видеоконференции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 154

Общество В Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим Во вторник, 12 мая, в Москве и Московской области становится обязательным ношение масок вне дома — на работе, объектах торговли, а также в общественном транспорте и такси. 171

Общество Минпросвещения разработало требования к проведению ЕГЭ Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавируса. 659