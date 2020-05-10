Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство утвердило меры поддержки системообразующих предприятий

Правительство утвердило меры поддержки для пострадавших от коронавируса системообразующих предприятий. Документ подписал и. о. премьера Андрей Белоусов (.pdf). Сейчас в перечень входит 1 151 компания.
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«Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов», - говорится
 в документе.
ТК Звезда10 мая в 09:28

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В системе мер

Российская газетавчера в 14:20

Правительство утвердило меры поддержки системообразующих предприятий

РБК10 мая в 09:15

Правительство утвердило меры поддержки для системообразующих организаций

ТАСС10 мая в 06:32

Правительство поддержит системообразующие организации на фоне пандемии

РИА Новости10 мая в 06:57

Кабмин утвердил меры и правила поддержки системообразующих компаний

Ведомости10 мая в 06:57

Правительство РФ утвердило меры поддержки системообразующих организаций

Интерфакс10 мая в 06:39

Правительство утвердило меры поддержки системообразующих предприятий

Коммерсантъ10 мая в 07:14
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Здоровье

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
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Общество

Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии

Также к ферментированным продуктам относится простокваша, чайный гриб. И хочу остановиться на таком продукте как печень трески.
РИА Новости вчера в 20:12
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Политика

Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений в России

Во время обращения к россиянам в понедельник, 11 мая, Владимир Путин заявил, что все принятые правительством меры позволяют перейти к поэтапному выходу из карантинного режима, введенного ранее из-за распространения коронавируса.
Профиль вчера в 09:55
77
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия в отделении реанимации в Санкт-Петербурге.
ТАСС 01:52
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Происшествия

Экс-директору ППГХО в Забайкалье грозит до 15 лет колонии за взятки

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-гендиректора ПАО «ППГХО» Александра Глотова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Zabnews.ru 01:49
Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
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Театры

В Петербурге скончалась старейшая актриса МДТ Светлана Григорьева

Старейшая актриса Малого драматического театра - Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщает официальный сайт театра.
Российская газета вчера в 11:27
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
5,4K
Общество

В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 31 мая

В Челябинской области режим повышенной готовности из-за ситуации по коронавирусу продлен до 31 мая.
Челябинск Сегодня вчера в 10:51
121
Общество

Глеб Никитин назвал возможные сроки снятия ограничений в регионе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о возможных сроках для снятия ограничений в регионе.
Открытый Нижний 01:50
24
Общество

Назначен новый заместитель губернатора Курской области

С 12 мая заместителем губернатора по здравоохранению и вопросам соцподдержки назначен Андрей Белостоцкий, сообщают в Доме Советов.
Kursk.com 02:11
9
Политика

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

В Государственную думу России внесли законопроект о наказании чиновников за хамство.
Газета.Ru 02:50
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Общество

У брата Малышевой и главврача Боткинской больницы нашли коронавирус

Брат Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
ТВ Центр 01:17
156
Общество

Вице-мэр Новороссийска была уволена за вечеринку с шашлыками

В социальных сетях 11 мая появилась видеозапись, на которой были запечатлены люди, которые жарили шашлыки на базе отдыха в компании вице-мера Новороссийска, игнорируя режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 15:10
509
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости 10 мая в 18:07
283
Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 1820 человек

Еще 1820 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, число выздоровевших достигло 19642 человека, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник.
РИА Новости 02:20
282
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне

Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС 10 мая в 05:29
1,1K
Общество

Путин: Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Семьи с детьми до трех лет получат до 5 тысяч рублей государственной помощи.
RuNews24.ru вчера в 11:29
1,8K
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой растет ее копией

Знаменитая певица Юлия Началова скончалась чуть больше года назад от остановки сердца, но поклонники не перестают любить своего кумира и искренне радуются успехам ее дочери Веры.
RuNews24.ru вчера в 09:41
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Шоу-бизнес

Появились первые фото тещи Александра Цекало

Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились весной прошлого года.
StarHit.ru вчера в 03:30
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Происшествия

Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье

Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске.
РБК вчера в 15:04
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
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Авто

АвтоВАЗ вновь поднимет цены на автомобили Lada

По данным издания, новые прайс-листы и письмо, в котором говорится об изменениях розничных цен автомобилей LADA, уже разосланы всем дилерским центрам.
Автоновости дня 09 мая в 03:35
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Общество

По 10 тысяч на каждого ребенка, возврат налогов самозанятым и другие новые меры путинской поддержки

Владимир Путин начинает прямые выплаты на всех детей до 15 лет включительно, анонсировал новые кредиты бизнесу и поддержку самозанятым Президент РФ Владимир Путин сегодня провел очередное совещание в режиме видеоконференции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Реальное время вчера в 09:10
154
Общество

В Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим

Во вторник, 12 мая, в Москве и Московской области становится обязательным ношение масок вне дома — на работе, объектах торговли, а также в общественном транспорте и такси.
RT на русском 00:05
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
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Шоу-бизнес

Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии

Popcornnews.ru 02:07
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Общество

Минпросвещения разработало требования к проведению ЕГЭ

Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавируса.
Народные новости 10 мая в 08:32
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Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
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