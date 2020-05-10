Экономика
КоммерсантъПравительство утвердило меры поддержки системообразующих предприятий
Правительство утвердило меры поддержки для пострадавших от коронавируса системообразующих предприятий. Документ подписал и. о. премьера Андрей Белоусов (.pdf). Сейчас в перечень входит 1 151 компания.
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«Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов», - говорится в документе.ТК Звезда10 мая в 09:28
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Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
Общество
Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии
Также к ферментированным продуктам относится простокваша, чайный гриб. И хочу остановиться на таком продукте как печень трески.
РИА Новости вчера в 20:12
Политика
Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений в России
Во время обращения к россиянам в понедельник, 11 мая, Владимир Путин заявил, что все принятые правительством меры позволяют перейти к поэтапному выходу из карантинного режима, введенного ранее из-за распространения коронавируса.
Профиль вчера в 09:55
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице в Петербурге
Следователи возбудили уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия в отделении реанимации в Санкт-Петербурге.
ТАСС 01:52
Происшествия
Экс-директору ППГХО в Забайкалье грозит до 15 лет колонии за взятки
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-гендиректора ПАО «ППГХО» Александра Глотова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Zabnews.ru 01:49
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
Театры
В Петербурге скончалась старейшая актриса МДТ Светлана Григорьева
Старейшая актриса Малого драматического театра - Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщает официальный сайт театра.
Российская газета вчера в 11:27
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
Общество
В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 31 мая
В Челябинской области режим повышенной готовности из-за ситуации по коронавирусу продлен до 31 мая.
Челябинск Сегодня вчера в 10:51
Общество
Глеб Никитин назвал возможные сроки снятия ограничений в регионе
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о возможных сроках для снятия ограничений в регионе.
Открытый Нижний 01:50
Общество
Назначен новый заместитель губернатора Курской области
С 12 мая заместителем губернатора по здравоохранению и вопросам соцподдержки назначен Андрей Белостоцкий, сообщают в Доме Советов.
Kursk.com 02:11
Политика
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
В Государственную думу России внесли законопроект о наказании чиновников за хамство.
Газета.Ru 02:50
Общество
У брата Малышевой и главврача Боткинской больницы нашли коронавирус
Брат Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
ТВ Центр 01:17
Общество
Вице-мэр Новороссийска была уволена за вечеринку с шашлыками
В социальных сетях 11 мая появилась видеозапись, на которой были запечатлены люди, которые жарили шашлыки на базе отдыха в компании вице-мера Новороссийска, игнорируя режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 15:10
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости 10 мая в 18:07
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 1820 человек
Еще 1820 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, число выздоровевших достигло 19642 человека, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник.
РИА Новости 02:20
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне
Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС 10 мая в 05:29
Общество
Путин: Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Семьи с детьми до трех лет получат до 5 тысяч рублей государственной помощи.
RuNews24.ru вчера в 11:29
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой растет ее копией
Знаменитая певица Юлия Началова скончалась чуть больше года назад от остановки сердца, но поклонники не перестают любить своего кумира и искренне радуются успехам ее дочери Веры.
RuNews24.ru вчера в 09:41
Шоу-бизнес
Появились первые фото тещи Александра Цекало
Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились весной прошлого года.
StarHit.ru вчера в 03:30
Происшествия
Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье
Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске.
РБК вчера в 15:04
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Авто
АвтоВАЗ вновь поднимет цены на автомобили Lada
По данным издания, новые прайс-листы и письмо, в котором говорится об изменениях розничных цен автомобилей LADA, уже разосланы всем дилерским центрам.
Автоновости дня 09 мая в 03:35
Общество
По 10 тысяч на каждого ребенка, возврат налогов самозанятым и другие новые меры путинской поддержки
Владимир Путин начинает прямые выплаты на всех детей до 15 лет включительно, анонсировал новые кредиты бизнесу и поддержку самозанятым Президент РФ Владимир Путин сегодня провел очередное совещание в режиме видеоконференции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Реальное время вчера в 09:10
Общество
В Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим
Во вторник, 12 мая, в Москве и Московской области становится обязательным ношение масок вне дома — на работе, объектах торговли, а также в общественном транспорте и такси.
RT на русском 00:05
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
Шоу-бизнес
Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии
Popcornnews.ru 02:07
Общество
Минпросвещения разработало требования к проведению ЕГЭ
Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавируса.
Народные новости 10 мая в 08:32
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26