Общество
РИА НовостиПравительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина. Первые положения документа начнут действовать уже в январе — в частности, уйдет запрет на обучение вождению на магистралях.
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Происшествия
Фигуранта дела об угрозах судье Криворучко приговорили к штрафу
Мещанский районный суд Москвы приговорил к штрафу в 130 тысяч рублей Евгения Ерзунова, обвиняемого в угрозах судье Тверского суда Алексею Криворучко из-за твита.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Происшествия
Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС
Задержаны начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро, им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Общество
Авиакомпании пригрозили срывом полетов в новогодние праздники
Программа авиарейсов в новогодние праздники может быть сорвана, поскольку Минтранс до сих пор не принял решения по использованию около 30 самолетов.
Космос
Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне
НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Общество
Супруги удочерили двух сирот и оказались должны два миллиона
Неожиданный бонус получили супруги в Самарской области вместе с удочерением двух девочек-сирот.
Политика
«Северный поток-2» оказалось нечем достраивать
Газопровод «Северный поток-2» оказалось нечем достраивать: судов, которые могут завершить проект, в России в настоящее время нет.
Культура
Дмитрий Маликов перепел Александра Петрова на сцене театра
Происшествия
Суд продлил арест историку Соколову до апреля
Басманный суд Москвы продлил срок ареста историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»
Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Экономика
Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами.
Игры
Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android
Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Спорт
Исполком ОКР поддержал решение РУСАДА не согласиться с WADA
Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) единогласно поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласиться с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить РУСАДА статуса соответствия.
Происшествия
В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове
"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", - рассказала Иванова.
Экономика
Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян в 2019 году
Рост реальных доходов населения в 2019 году после снижения в предыдущие годы связан с повышением зарплат, пенсий и пособий, а также замедлением темпов инфляции, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".
Культура
Кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года
Сериал «Шторм» режиссера Бориса Хлебникова стал лучшим сериалом 2019 года по версии кинокритиков.
Кино
Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового боевика
Актёр Джеки Чан едва не погиб во время исполнения трюка на съемках боевика "Авангард". Об этом сообщил The Star online.
Политика
Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории
Армия и оружие
Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»
Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest.
Политика
Путин поручил оценить перенос железной дороги в Сочи от побережья
Президент Владимир Путин поручил Минтрансу рассчитать стоимость переноса железной дороги от сочинского побережья и назвал эту задачу «стратегической», передает ТАСС.
Армия и оружие
В порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross
Американский корабль USS Ross DDG71 зашёл в порт Одессы, сообщило 24 декабря местное издание «Думская».
Авто
Nissan запатентовал в России новый седан Nissan Sentra
Компания Nissan приняла решение вернуть на рынок России седан Nissan Sentra.
Финансы
Госбанки подняли премии топ-менеджерам до шести раз
Крупнейшие российские банки с госучастием за последние пять лет увеличили премии ключевому управленческому персоналу в три-шесть раз, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные отчетности банков.
Общество
УФАС выявило «праздничный картель» в Курортном районе
Во вторник, 24 декабря, стало известно о том, что УФАС выявило "праздничный картель" в Курортном районе.