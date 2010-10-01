Экономика
Inc-news.ruАрендодателям предоставят отсрочку по налогам
Кабинет министров утвердил постановление, согласно которому арендодателям будет предоставлена отсрочка по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Поддержка будет оказана тем, кто предоставляет арендаторам помещения отсрочку по арендной плате.
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.Коммерсантъвчера в 12:31
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