Экономика

Inc-news.ruInc-news.ruАрендодателям предоставят отсрочку по налогам

Кабинет министров утвердил постановление, согласно которому арендодателям будет предоставлена отсрочка по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Поддержка будет оказана тем, кто предоставляет арендаторам помещения отсрочку по арендной плате.
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило
 для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.
Коммерсантъвчера в 12:31

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В России утверждена отсрочка по налогам для арендодателей

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Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

RT на русскомвчера в 11:30

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

РБКвчера в 13:12
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Армия и оружие

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Экономика

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Армия и оружие

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Происшествия

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