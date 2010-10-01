с чего всё началось

Кабинет министров утвердил постановление, согласно которому арендодателям будет предоставлена отсрочка по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Поддержка будет оказана тем, кто предоставляет арендаторам помещения отсрочку по арендной плате.

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 1K

Гаджеты Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12 Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. 16

Шоу-бизнес Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь. 181

Гаджеты Samsung показал новый бюджетный смартфон Южнокорейская компания Samsung на своем сайте показала параметры своего нового смартфона Galaxy A21s. 5

Экономика Россия сокращает вложения в госдолг США Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". 20

Политика Путин назвал документ правительства причиной сбоев с выплатами врачам Более тщательный подход к формулировке норм постановления правительства о выплатах работающим с больными коронавирусной инфекции COVID-19 медикам помог бы избежать возникших в последние недели проблем. 1,1K

Политика Палестина разрывает все договоренности с Израилем и США Организация освобождения Палестины и государство Палестина с сегодняшнего дня отказываются от всех обязательств и договоренностей с правительством США и Израиля, включая соглашения по безопасности. 4

Общество Минпросвещения рекомендовало начать сезон летних лагерей 1 июля Как рассказала замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Янина Голубева, возможно, что вместо 21 дня смена будет длиться 14. 29

Общество В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. 1,1K

Общество Сменился глава завода-производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М» На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который является производителем аппаратов ИВЛ «Авента-М», сменилось руководство – новым временным гендиректором назначен Александр Морозов. 29

Общество Работающим российским пенсионерам продлили больничные Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России. 1,1K

Общество Остров аномального холода в море аномального тепла Остается только сопоставить адреса этих сообщений с картой аномалий ОСО и сделать давно уже знакомый нам вывод — область аномального холода контролируется положительной аномалией ОСО, центр которой расположен над Скандинавией. 1

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 73