Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей. Утвержденная мера поддержки доступна тем, кто предоставил пользователю помещения отсрочку по арендной плате.
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило
 для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.
Коммерсантъ12:31

Подробнее о событии

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

РБК13:12

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

Коммерсантъ12:31

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

ТАСС11:27

Утверждена отсрочка по налогам для арендодателей

Интерфакс12:13

Арендодателям дали отсрочку по уплате налогов

Комсомольская правда11:52

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

RT на русском11:30

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

Известия12:17
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Экономика

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