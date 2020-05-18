Экономика
КоммерсантъПравительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей. Утвержденная мера поддержки доступна тем, кто предоставил пользователю помещения отсрочку по арендной плате.
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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.Коммерсантъвчера в 12:31
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ВВП России в апреле рухнул на треть
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Ростовские силовики нагрянули в администрацию Азова с обысками
Азов, Ростовская область, 19 мая 2020, 11:01 — REGNUM В Ростовской области силовики нагрянули с обысками в администрацию Азова.
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Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня
Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее.
Современный Предприниматель вчера в 03:00
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Прибыль «Ростелекома» в 1 квартале выросла на 1%
Рентабельность по OIBDA увеличилась на 0,7 п. п. до 38,7%. Капитальные вложениябез учета госпрограмм снизились на 15% до 22,0 млрд руб. (18,1% от выручки) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Finam.Ru 02:38
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По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 17 мая, за сутки еще у 115 человек в Ростовской области подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 17 мая в 05:34
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На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 16 мая в 05:40
Политика
Путин вернул Мишустину обязанности премьера
Президент Владимир Путин вернул заразившемуся коронавирусом Михаилу Мишустину премьерские обязанности.
Lenta.ru 04:43
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В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском 17 мая в 23:21
Общество
В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными
Эхо Москвы вчера в 21:24
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Армия и оружие
Названы зарплаты российских военных в Сирии
Стали известны зарплаты российских военных в Сирии.
Что происходит 04:26
Общество
Рынку камер обеспечат камерность
Эксперты объясняют, что речь идет о рынке услуг объемом 10–15 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Общество
Омский губернатор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионе
"Пик (заболеваемости коронавирусом), по данным специалистов, прогнозируется примерно к концу мая, с учётом той динамики заболевших (которая есть сейчас), мы рассчитываем, что к началу июня мы выйдем на плато, и тогда мы можем вести речь уже о снятии ограничений", - предположил губернатор Омской области, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.
РИА Новости 02:07
Общество
Тысячи жителей Москвы с коронавирусом попытались оформить пропуск
Каждый день несколько тысяч жителей Москвы, которые заражены коронавирусом или имеют признаки ОРВИ, пытаются оформить себе электронный пропуск на передвижение, заявил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, сообщается на портале мэра Москвы.
Московский Комсомолец 03:00
Общество
В Москве женщине-инвалиду аннулировали штраф за нарушение изоляции
Штраф за нарушение самоизоляции женщине-инвалиду, прикованной к кровати, аннулировали, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
РИА Новости вчера в 14:24
Происшествия
Сотрудница МВД без маски и перчаток выписала штраф мужчине без маски и перчаток
В Казани сотрудница МВД без маски и перчаток оштрафовала россиянина, который тоже был без маски и перчаток.
Lenta.ru 03:23
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Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru 01:44
Политика
Объяснено особое внимание Путина к Дагестану
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством 18 мая уделил особое внимание Дагестану.
Lenta.ru 05:00
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Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
Общество
МЧС направило в Дагестан специалистов и технику для дезинфекции
«В рамках поручения президента Владимира Путина МЧС России направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой»,— сообщили в МЧС.
Коммерсантъ 04:01
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Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Общество
Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет
Коммерсантъ 03:03
Здоровье
Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем
Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо срочно звонить в скорую помощь.
Аргументы и Факты вчера в 22:15
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Здоровье
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АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
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С 18 мая на ТВ стартует остросюжетная мелодрама "Разбитое зеркало". Это история благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою тайну.
Российская газета 17 мая в 10:07
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В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию в России из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
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