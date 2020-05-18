с чего всё началось

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей. Утвержденная мера поддержки доступна тем, кто предоставил пользователю помещения отсрочку по арендной плате.

Происшествия Ростовские силовики нагрянули в администрацию Азова с обысками Азов, Ростовская область, 19 мая 2020, 11:01 — REGNUM В Ростовской области силовики нагрянули с обысками в администрацию Азова.

Экономика Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее. 52

Экономика Прибыль «Ростелекома» в 1 квартале выросла на 1% Рентабельность по OIBDA увеличилась на 0,7 п. п. до 38,7%. Капитальные вложениябез учета госпрограмм снизились на 15% до 22,0 млрд руб. (18,1% от выручки) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общество Перечислены регионы с новыми случаями заражения коронавирусом За последние сутки в России выявлено 9709 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 21

Здоровье 115 новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 17 мая, за сутки еще у 115 человек в Ростовской области подтверждена новая коронавирусная инфекция. 708

Политика Путин вернул Мишустину обязанности премьера Президент Владимир Путин вернул заразившемуся коронавирусом Михаилу Мишустину премьерские обязанности. 188

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3,7K

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 692

Общество Рынку камер обеспечат камерность Эксперты объясняют, что речь идет о рынке услуг объемом 10–15 млрд руб.

Общество Омский губернатор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионе "Пик (заболеваемости коронавирусом), по данным специалистов, прогнозируется примерно к концу мая, с учётом той динамики заболевших (которая есть сейчас), мы рассчитываем, что к началу июня мы выйдем на плато, и тогда мы можем вести речь уже о снятии ограничений", - предположил губернатор Омской области, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме. 39

Общество Тысячи жителей Москвы с коронавирусом попытались оформить пропуск Каждый день несколько тысяч жителей Москвы, которые заражены коронавирусом или имеют признаки ОРВИ, пытаются оформить себе электронный пропуск на передвижение, заявил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, сообщается на портале мэра Москвы. 38

Энергетика Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть. 1K

Политика Объяснено особое внимание Путина к Дагестану Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством 18 мая уделил особое внимание Дагестану.

Политика Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот. 169

Общество МЧС направило в Дагестан специалистов и технику для дезинфекции «В рамках поручения президента Владимира Путина МЧС России направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой»,— сообщили в МЧС. 19

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 879

Авто АвтоВАЗ может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 521