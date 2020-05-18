с чего всё началось

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей. Утвержденная мера поддержки доступна тем, кто предоставил пользователю помещения отсрочку по арендной плате.

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

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