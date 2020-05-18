Экономика
ИнтерфаксУтверждена отсрочка по налогам для арендодателей
Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий для арендаторов отсрочку по уплате аренды недвижимости 31 марта.
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.Коммерсантъ18 мая в 12:31
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Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
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Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
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Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
Здоровье
Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе
Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
Новый Век вчера в 08:44
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На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
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Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
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РИА Новости 18 мая в 09:05
Происшествия
В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова
Российская газета вчера в 08:07
Общество
Богатые россияне начали покупать бункеры
Коммерсантъ вчера в 09:47
Футбол
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Бывший полузащитник "Реала" и "Барселоны" Роберт Просинечки назвал лучшего игрока в истории мирового футбола, передает BeIn Sports.
Газета.Ru вчера в 21:50
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Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
Шоу-бизнес
В Лас-Вегасе нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его девушку
Тело молодого человека принадлежит 30-летнему актеру Грегори Тайри Бойсу, который стал популярен благодаря картине «Сумерки».
RuNews24.ru вчера в 23:09
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
За последние сутки в Москве умер 71 пациент с коронавирусом, сообщает столичный департамент здравоохранения.
Ведомости 18 мая в 17:57
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики прогнозируют летом частые волны тепла на территории России, но погода будет изменчивой.
РИА Новости 18 мая в 23:18
Общество
В Иркутской области ввели обязательный масочный режим
В Иркутской области с 20 мая вводится обязательный масочный режим в общественных местах, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 00:07
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Экономика
Законопроект, снижающий налоговые издержки, внесен в Госдуму
Москва, 19 мая 2020, 20:31 — REGNUM Законопроект, призванный снизить налоговые издержки физлиц, организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.
REGNUM вчера в 13:31
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом участников похорон в Адыгее выросло до 150
Количество заболевших стремительно выросло после массового скопления людей на похоронах.
Югополис вчера в 15:46
Общество
В Иркутске на фоне коронавируса скакнул спрос на аренду дач и загородной недвижимости
Сибдом вчера в 09:14
Происшествия
Экс-чиновника Ульяновской области обвинили в ущербе на 90 млн рублей
Ущерб, причинённый лесному фонду России, оценён следствием на сумму около 90 млн рублей.
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Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 18 мая в 02:50
Политика
СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене
Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.
РИА Новости вчера в 18:55
Экономика
Подготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru вчера в 08:54
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 18 мая в 08:31
Кино
Режиссерская версия «Лиги справедливости» может выйти на HBO Max
Popcornnews.ru вчера в 08:20
Общество
Банки и промышленность обяжут за полгода перейти на российское ПО
Минкомсвязи предложило обязать компании, входящие в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), перейти на российское ПО к 1 января 2021 года, и на российское оборудование к 1 января 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве.
Daily Storm 00:11
Общество
В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах
Znak.com вчера в 16:55