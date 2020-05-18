Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксУтверждена отсрочка по налогам для арендодателей

Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий для арендаторов отсрочку по уплате аренды недвижимости 31 марта.
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило
 для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.
Коммерсантъ18 мая в 12:31

Подробнее о событии

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

РБК18 мая в 13:12

В России утверждена отсрочка по налогам для арендодателей

Национальная служба новостей18 мая в 11:32

Утверждена отсрочка по налогам для арендодателей

Интерфакс18 мая в 12:13

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

Коммерсантъ18 мая в 12:31

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

RT на русском18 мая в 11:30

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

ТАСС18 мая в 11:27

Кабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей

Российская газета18 мая в 11:52
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:17, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8

Газета.Ru вчера в 17:24
479
Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
1,2K
Политика

Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики

Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
105
Здоровье

Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе

Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
Новый Век вчера в 08:44
352
Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
1,6K
Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Здоровье

Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку

Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 18 мая в 09:05
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Происшествия

В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова

Российская газета вчера в 08:07
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Общество

Богатые россияне начали покупать бункеры

Коммерсантъ вчера в 09:47
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Футбол

Экс-хавбек «Реала» назвал лучшего игрока в истории

Бывший полузащитник "Реала" и "Барселоны" Роберт Просинечки назвал лучшего игрока в истории мирового футбола, передает BeIn Sports.
Газета.Ru вчера в 21:50
Экономика

Россия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
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Шоу-бизнес

В Лас-Вегасе нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его девушку

Тело молодого человека принадлежит 30-летнему актеру Грегори Тайри Бойсу, который стал популярен благодаря картине «Сумерки».
RuNews24.ru вчера в 23:09
2
Общество

В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

За последние сутки в Москве умер 71 пациент с коронавирусом, сообщает столичный департамент здравоохранения.
Ведомости 18 мая в 17:57
5
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики прогнозируют летом частые волны тепла на территории России, но погода будет изменчивой.
РИА Новости 18 мая в 23:18
552
Общество

В Иркутской области ввели обязательный масочный режим

В Иркутской области с 20 мая вводится обязательный масочный режим в общественных местах, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 00:07
36
Политика

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
511
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
1,1K
Экономика

Законопроект, снижающий налоговые издержки, внесен в Госдуму

Москва, 19 мая 2020, 20:31 — REGNUM Законопроект, призванный снизить налоговые издержки физлиц, организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.
REGNUM вчера в 13:31
3
Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
2K
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом участников похорон в Адыгее выросло до 150

Количество заболевших стремительно выросло после массового скопления людей на похоронах.
Югополис вчера в 15:46
23
Общество

В Иркутске на фоне коронавируса скакнул спрос на аренду дач и загородной недвижимости

Сибдом вчера в 09:14
Происшествия

Экс-чиновника Ульяновской области обвинили в ущербе на 90 млн рублей

Ущерб, причинённый лесному фонду России, оценён следствием на сумму около 90 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:18
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Авто

АвтоВАЗ может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 18 мая в 02:50
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Политика

СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.
РИА Новости вчера в 18:55
12
Экономика

Подготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru вчера в 08:54
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 18 мая в 08:31
74
Кино

Режиссерская версия «Лиги справедливости» может выйти на HBO Max

Popcornnews.ru вчера в 08:20
1
Общество

Банки и промышленность обяжут за полгода перейти на российское ПО

Минкомсвязи предложило обязать компании, входящие в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), перейти на российское ПО к 1 января 2021 года, и на российское оборудование к 1 января 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве.
Daily Storm 00:11
Общество

В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах

Znak.com вчера в 16:55
71
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