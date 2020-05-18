с чего всё началось

Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий для арендаторов отсрочку по уплате аренды недвижимости 31 марта.

Утверждена отсрочка по налогам для арендодателей

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